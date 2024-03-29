https://ria.ru/20240329/povrezhdeniya-1936531671.html

В Днепропетровской области объект энергетики получил повреждения

В Днепропетровской области объект энергетики получил повреждения - РИА Новости, 29.03.2024

В Днепропетровской области объект энергетики получил повреждения

Объект энергетики поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:08

2024-03-29T09:08

2024-03-29T09:09

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. "Снова была атака на энергетику… В Криворожском районе не удалось избежать попадания, объект несколько поврежден", - сказала Гуменюк. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, днепропетровская область