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На Украине сообщили о повреждении тепло- и гидроэлектростанций - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:07 29.03.2024 (обновлено: 11:22 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/povrezhdeniya-1936524892.html
На Украине сообщили о повреждении тепло- и гидроэлектростанций
На Украине сообщили о повреждении тепло- и гидроэлектростанций - РИА Новости, 29.03.2024
На Украине сообщили о повреждении тепло- и гидроэлектростанций
Электростанции в центре и на западе Украины получили повреждения после взрывов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:07
2024-03-29T11:22
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
в мире
днепропетровская область
дмитрий песков
герман галущенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Электростанции в центре и на западе Украины получили повреждения после взрывов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — говорится в публикации.По данным компании, в Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, в Харьковской области действует почасовой график подачи электричества.Ночью на Украине объявили воздушную тревогу. СМИ передавали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались объекты генерации.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
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украина, укрэнерго, в мире, днепропетровская область, дмитрий песков, герман галущенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, В мире, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Герман Галущенко, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о повреждении тепло- и гидроэлектростанций

"Укрэнерго" сообщило о повреждениях тепло- и гидроэлектростанций на Украине

© AFP 2024 / SERGEY BOBOKПожар на электроподстанции в Харькове
Пожар на электроподстанции в Харькове - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AFP 2024 / SERGEY BOBOK
Пожар на электроподстанции в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Электростанции в центре и на западе Украины получили повреждения после взрывов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — говорится в публикации.
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Ночью на Украине объявили воздушную тревогу. СМИ передавали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались объекты генерации.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрэнергоВ миреДнепропетровская областьДмитрий ПесковГерман ГалущенкоВооруженные силы Украины
 
 
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