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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям трёх украинских бригад и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери Киева составили... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:24
2024-03-29T14:24
2024-03-29T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям трёх украинских бригад и отразили контратаку на южнодонецком направлении, потери Киева составили здесь до 90 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Макаровка и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Приютного отражена контратака штурмовой группы 127-й бригады теробороны."Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении за сутки