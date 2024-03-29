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Посла Молдавии вызвали в МИД России - РИА Новости, 29.03.2024
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16:57 29.03.2024 (обновлено: 17:18 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/posol-1936691969.html
Посла Молдавии вызвали в МИД России
Посла Молдавии вызвали в МИД России - РИА Новости, 29.03.2024
Посла Молдавии вызвали в МИД России
Москва в ответ на объявление сотрудника российского посольства в Молдавии persona non grata со стороны Кишинева высылает сотрудника посольства Молдавии в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:57
2024-03-29T17:18
молдавия
россия
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва в ответ на объявление сотрудника российского посольства в Молдавии persona non grata со стороны Кишинева высылает сотрудника посольства Молдавии в России, в связи с чем 29 марта МИД РФ вызвало молдавского посла Лилиана Дария, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить persona non grata сотрудника посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы, которая пройдет в Кишиневе 14-17 мая", - говорится в заявлении.
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молдавия, россия, в мире
Молдавия, Россия, В мире
Посла Молдавии вызвали в МИД России

Посла Молдавии Дария вызвали в МИД России

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва в ответ на объявление сотрудника российского посольства в Молдавии persona non grata со стороны Кишинева высылает сотрудника посольства Молдавии в России, в связи с чем 29 марта МИД РФ вызвало молдавского посла Лилиана Дария, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить persona non grata сотрудника посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы, которая пройдет в Кишиневе 14-17 мая", - говорится в заявлении.
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