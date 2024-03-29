Рейтинг@Mail.ru
Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 29.03.2024 (обновлено: 15:12 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/posol-1936659554.html
Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии
Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии - РИА Новости, 29.03.2024
Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о назначении экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:04
2024-03-29T15:12
в мире
молдавия
украина
алексей данилов
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_0:139:2801:1715_1920x0_80_0_0_1ed9fafcde01d6cb8b0d2f819f7aba06.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о назначении экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии.Во вторник Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Впоследствии на сайте Зеленского был опубликован указ об увольнении посла Украины в Молдавии Марка Шевченко."Данилов едет в Молдавию. Послом", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_e527d9cedc7c655e5b330eb8c1da11ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, алексей данилов, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Молдавия, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

Гончаренко: экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

© AP Photo / Efrem LukatskyЭкс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Экс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Экс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о назначении экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии.
Во вторник Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Впоследствии на сайте Зеленского был опубликован указ об увольнении посла Украины в Молдавии Марка Шевченко.
"Данилов едет в Молдавию. Послом", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
 
В миреМолдавияУкраинаАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала