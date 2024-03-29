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Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии - РИА Новости, 29.03.2024

Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о назначении экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:04

2024-03-29T15:04

2024-03-29T15:12

в мире

молдавия

украина

алексей данилов

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о назначении экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии.Во вторник Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Впоследствии на сайте Зеленского был опубликован указ об увольнении посла Украины в Молдавии Марка Шевченко."Данилов едет в Молдавию. Послом", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, украина, алексей данилов, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины