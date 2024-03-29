https://ria.ru/20240329/posevnaya-1936599283.html

Губернатор Дегтярев: Хабаровский край готов к посевной-2024

Губернатор Дегтярев: Хабаровский край готов к посевной-2024 - РИА Новости, 29.03.2024

Губернатор Дегтярев: Хабаровский край готов к посевной-2024

Хабаровский край готов к предстоящей посевной, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:13

2024-03-29T12:13

2024-03-29T13:16

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

россия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 29 мар — РИА Новости. Хабаровский край готов к предстоящей посевной, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Хабаровск посетил замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин. Глава региона провел с ним рабочую встречу и окружное совещание. "Основная тема заседания, на которое в Хабаровске собрались все 11 профильных министров дальневосточных субъектов, – подготовка к посевной. Хабаровский край к ней готов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в крае вдвое увеличены объемы производства картофеля, в оборот введено около 5,5 тысячи гектаров. Именно восстановление пахотных земель – один из приоритетов. "Впервые мы выделяем Краевому фонду казачества 5 тысяч гектаров: появятся хутор и фермерские хозяйства. Они будут выращивать овощи и картофель", - указал губернатор. Ранее Дегтярев сообщал, что посевные площади в Хабаровском крае увеличат в текущем году на 4,6 гектара: с 57,4 до 62 тысяч гектаров, в том числе под зерновые, картофель и овощи. Планируется, что кампания стартует с 20 апреля. По данным минсельхоза края, в этом сезоне предполагается нарастить в том числе посев всех зерновых – на 7%, картофеля и овощей – на 9%. По словам главы региона, в целом, ежегодно вводится 1,5-2 тысячи гектаров посевных площадей. Два года подряд, несмотря на переувлажнение почвы, на подтопление, посевные растут, обратил внимание Дегтярев. К 2030 году в планах за счет введенных в оборот земель - нарастить минимум на 30 тысяч гектаров. Не менее важная мера региональной поддержки сельхозтоваропроизводителей – машинно-тракторная станция (МТС), созданная по поручению главы региона. МТС предоставляет технику в аренду фермерам и предприятиям, в 2024 году автопарк станции пополнят девять новых единиц. Хозяйства Хабаровского края ведут активную подготовку сельхозтехники к предстоящей посевной. Всего аграриями планируется задействовать 365 тракторов, в том числе 32 новых, приобретённых в 2023 году, 613 единиц навесной и прицепной техники. За счет средств краевого бюджета планируется профинансировать затраты на приобретение 90 единиц новой сельскохозяйственной техники на более 147 миллионов рублей, сообщало ранее правительство региона. Кроме того, в регионе развивается семеноводство. Создается центр семеноводства по производству оригинальных, элитных семян картофеля, где 50% затрат на него покроет Минсельхоз РФ, напомнил губернатор. К работе подключатся и специалисты Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства. Инвестор найден, он приступил к реализации первого этапа, информировало краевое правительство. Глава региона поручил оказывать любую поддержку в создании таких лабораторий. В настоящее время в крае работает два семеноводческих хозяйства. Они специализируются на высокоурожайном картофеле. Всего на техническую модернизацию агропромышленного комплекса в этом году будет направлено 45 миллионов рублей, сообщает краевое правительство. Ключевую роль в развитии АПК края играет федеральная поддержка. Аграрии получают возмещение части затрат на посевную. Но расходы сельхозтоваропроизводителей края больше, чем в среднем по России, уточнил Дегтярев. Минсельхоз РФ рассмотрит обращение региона об увеличении размера субсидий.

https://ria.ru/20240325/posev-1935575590.html

https://ria.ru/20240327/degtyarev-1936121900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хабаровский край, михаил дегтярев, россия, хабаровск