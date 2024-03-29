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Польша собирается защищать сельское хозяйство от Украины - РИА Новости, 29.03.2024
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17:18 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/polsha-1936699419.html
Польша собирается защищать сельское хозяйство от Украины
Польша собирается защищать сельское хозяйство от Украины - РИА Новости, 29.03.2024
Польша собирается защищать сельское хозяйство от Украины
Польша будет защищать своё сельское хозяйство в отношениях с Украиной "как независимость", заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:18
2024-03-29T17:18
польша
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Польша будет защищать своё сельское хозяйство в отношениях с Украиной "как независимость", заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. "Все знают, какой важной отраслью экономики в Польше является сельское хозяйство. Это огромная отрасль, которую мы не будем ставить перед фактом потерь и на необходимость потерь для бюджета в итоге", - сказал Колодзейчак. Он уточнил, что стоимость экспорта, который вырабатывает польское сельское хозяйство, составляет 52 миллиарда евро в год. "Мы будем защищать польское сельское хозяйство, как независимость. Мы будем защищать его и на каждом этапе действовать так, чтобы польский потребитель, польский фермер чувствовал себя безопасно и чувствовал себя хорошо", - сказал Колодзейчак. При этом он назвал украинцев "младшими братьями". "Наши младшие братья с Украины должны понять, что хорошо иметь на своей стороне партнера, который будет их защищать и помогать, так как будет знать, что к нему относятся серьёзно и ответственно", - сказал замминистра. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240213/kolodzeychak-1927102734.html
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польша, украина, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Польша, Украина, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Польша собирается защищать сельское хозяйство от Украины

Замминистра Колодзейчак: Польша будет защищать сельское хозяйство от Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
Протестующие польские фермеры - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Польша будет защищать своё сельское хозяйство в отношениях с Украиной "как независимость", заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"Все знают, какой важной отраслью экономики в Польше является сельское хозяйство. Это огромная отрасль, которую мы не будем ставить перед фактом потерь и на необходимость потерь для бюджета в итоге", - сказал Колодзейчак.
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Он уточнил, что стоимость экспорта, который вырабатывает польское сельское хозяйство, составляет 52 миллиарда евро в год.
«
"Мы будем защищать польское сельское хозяйство, как независимость. Мы будем защищать его и на каждом этапе действовать так, чтобы польский потребитель, польский фермер чувствовал себя безопасно и чувствовал себя хорошо", - сказал Колодзейчак.
При этом он назвал украинцев "младшими братьями". "Наши младшие братья с Украины должны понять, что хорошо иметь на своей стороне партнера, который будет их защищать и помогать, так как будет знать, что к нему относятся серьёзно и ответственно", - сказал замминистра.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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