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Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе - РИА Новости, 29.03.2024
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16:23 29.03.2024 (обновлено: 16:28 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/polsha-1936683376.html
Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе
Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе - РИА Новости, 29.03.2024
Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:23
2024-03-29T16:28
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает канцелярия польского лидера."Президент Польши подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в сообщении."Приостановление действия договора приведет к тому, что Польская Республика, как и другие государства, которые решат это сделать, оставаясь формально стороной этого соглашения, не будет обязана выполнять его положения", – отметила канцелярия польского лидера.Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году между странами Североатлантического альянса и странами тогдашнего Варшавского договора, включая Польшу. Он был одним из симптомов окончания холодной войны.Целью договора было сокращение имеющегося на момент его заключения наступательного обычного вооружения, имеющегося у государств-членов НАТО и государств бывшего Варшавского договора, а затем поддержание его на определенном уровне. Обязательства касаются пяти категорий обычных вооруженных сил: боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов.
https://ria.ru/20240306/dovse-1931453177.html
https://radiosputnik.ru/20240328/velikobritaniya-1936417391.html
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польша, в мире, европа
Польша, В мире, Европа
Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе

Президент Польши подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает канцелярия польского лидера.
«
"Президент Польши подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в сообщении.
Танки норвежских и немецких войск во время учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
6 марта, 13:34
"Приостановление действия договора приведет к тому, что Польская Республика, как и другие государства, которые решат это сделать, оставаясь формально стороной этого соглашения, не будет обязана выполнять его положения", – отметила канцелярия польского лидера.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году между странами Североатлантического альянса и странами тогдашнего Варшавского договора, включая Польшу. Он был одним из симптомов окончания холодной войны.
Целью договора было сокращение имеющегося на момент его заключения наступательного обычного вооружения, имеющегося у государств-членов НАТО и государств бывшего Варшавского договора, а затем поддержание его на определенном уровне. Обязательства касаются пяти категорий обычных вооруженных сил: боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов.
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