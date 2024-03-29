https://ria.ru/20240329/polsha-1936683376.html

Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе

Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе - РИА Новости, 29.03.2024

Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:23

2024-03-29T16:23

2024-03-29T16:28

польша

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg

ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает канцелярия польского лидера."Президент Польши подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в сообщении."Приостановление действия договора приведет к тому, что Польская Республика, как и другие государства, которые решат это сделать, оставаясь формально стороной этого соглашения, не будет обязана выполнять его положения", – отметила канцелярия польского лидера.Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году между странами Североатлантического альянса и странами тогдашнего Варшавского договора, включая Польшу. Он был одним из симптомов окончания холодной войны.Целью договора было сокращение имеющегося на момент его заключения наступательного обычного вооружения, имеющегося у государств-членов НАТО и государств бывшего Варшавского договора, а затем поддержание его на определенном уровне. Обязательства касаются пяти категорий обычных вооруженных сил: боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов.

https://ria.ru/20240306/dovse-1931453177.html

https://radiosputnik.ru/20240328/velikobritaniya-1936417391.html

польша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, в мире, европа