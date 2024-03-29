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Президент Польши наложил вето на закон об абортах - РИА Новости, 29.03.2024
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16:04 29.03.2024 (обновлено: 17:58 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/polsha-1936678976.html
Президент Польши наложил вето на закон об абортах
Президент Польши наложил вето на закон об абортах - РИА Новости, 29.03.2024
Президент Польши наложил вето на закон об абортах
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о свободной продаже препарата экстренной контрацепции, сообщает канцелярия президента. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:04
2024-03-29T17:58
в мире
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о свободной продаже препарата экстренной контрацепции, сообщает канцелярия президента.В феврале сейм принял поправку к "Закону о фармакологии", которая предусматривает продажу без рецепта препарата экстренной контрацепции ellaOn лицам старше 15 лет."Президент Польши Анджей Дуда на основании статьи 122 Конституции Польши решил направить поправки к фармацевтическому законодательству в сейм Польши с просьбой о новом рассмотрении закона (так называемое вето)", - говорится в сообщении.Поясняется, что Дуду не устроила содержащаяся в законе доступность препарата экстренной контрацепции с 15 лет без рецепта."Президент, прислушиваясь, в частности, к голосу родителей, не мог принять правовые решения, разрешающие доступ детей в возрасте до восемнадцати лет к лекарственным средствам для использования в контрацепции без контроля врача и в обход роли и ответственности родителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что результатом решения президента относительно вето станет "ситуация, когда лекарственные средства, в том числе так называемая "экстренная контрацепция", будут доступны в Польше на прежних условиях".При этом в канцелярии президента отметили, что Дуда не возражает, чтобы средства экстренной контрацепции были доступны без рецепта с 18 лет "Президент заявляет о своей открытости к решениям, предусмотренным этим законом, в отношении женщин, достигших совершеннолетия" (после 18 лет)", - говорится в сообщении.Данное решение президента вызвало резко негативную реакцию министра здравоохранения Польши Изабеллы Лещины."Я очень разочарована сегодняшним решением президента. Глава государства в очередной раз проигнорировал голос женщин. Подписание закона означало бы меньше нежелательных беременностей и меньше абортов. Я не понимаю решения президента", - заявила она.При этом в пресс-службе министерства здравоохранения заявили, что несмотря на вето президента готовится решение, которое в обход решения главы государства позволит свободно продавать средства экстренной контрацепции."У нас есть план "Б". Мы находимся на заключительном этапе согласования деталей с фармацевтами и главной Аптекарской палатой. Таблетка "день после" будет доступна в качестве фармацевтической услуги с 1 мая", - заявили в минздраве.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Также запрещена продажа без рецептов любых медикаментозных средств контрацепции.
https://ria.ru/20240219/lekarstvo-1928225555.html
https://ria.ru/20240309/abort-1931999775.html
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в мире, польша, анджей дуда
В мире, Польша, Анджей Дуда
Президент Польши наложил вето на закон об абортах

Дуда наложил вето на закон о свободной продаже средств экстренной контрацепции

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о свободной продаже препарата экстренной контрацепции, сообщает канцелярия президента.
В феврале сейм принял поправку к "Закону о фармакологии", которая предусматривает продажу без рецепта препарата экстренной контрацепции ellaOn лицам старше 15 лет.
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"Президент Польши Анджей Дуда на основании статьи 122 Конституции Польши решил направить поправки к фармацевтическому законодательству в сейм Польши с просьбой о новом рассмотрении закона (так называемое вето)", - говорится в сообщении.
Поясняется, что Дуду не устроила содержащаяся в законе доступность препарата экстренной контрацепции с 15 лет без рецепта.
"Президент, прислушиваясь, в частности, к голосу родителей, не мог принять правовые решения, разрешающие доступ детей в возрасте до восемнадцати лет к лекарственным средствам для использования в контрацепции без контроля врача и в обход роли и ответственности родителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результатом решения президента относительно вето станет "ситуация, когда лекарственные средства, в том числе так называемая "экстренная контрацепция", будут доступны в Польше на прежних условиях".
При этом в канцелярии президента отметили, что Дуда не возражает, чтобы средства экстренной контрацепции были доступны без рецепта с 18 лет "Президент заявляет о своей открытости к решениям, предусмотренным этим законом, в отношении женщин, достигших совершеннолетия" (после 18 лет)", - говорится в сообщении.
Данное решение президента вызвало резко негативную реакцию министра здравоохранения Польши Изабеллы Лещины.
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"Я очень разочарована сегодняшним решением президента. Глава государства в очередной раз проигнорировал голос женщин. Подписание закона означало бы меньше нежелательных беременностей и меньше абортов. Я не понимаю решения президента", - заявила она.
При этом в пресс-службе министерства здравоохранения заявили, что несмотря на вето президента готовится решение, которое в обход решения главы государства позволит свободно продавать средства экстренной контрацепции.
"У нас есть план "Б". Мы находимся на заключительном этапе согласования деталей с фармацевтами и главной Аптекарской палатой. Таблетка "день после" будет доступна в качестве фармацевтической услуги с 1 мая", - заявили в минздраве.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Также запрещена продажа без рецептов любых медикаментозных средств контрацепции.
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