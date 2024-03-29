Рейтинг@Mail.ru
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 29.03.2024 (обновлено: 14:39 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/polsha-1936651849.html
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы - РИА Новости, 29.03.2024
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы
Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:58
2024-03-29T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b261a85c8726d2dd090e40f1728c278b.jpg
ВАРШАВА, 29 мар - РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши. Минувшей ночью командование сообщило, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за якобы "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины". "Информируем, что в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", - говорится в сообщении. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины с 6.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/polsha-1935421514.html
https://ria.ru/20231229/raketa-1919016169.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156189/52/1561895296_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_75f98a4c469ddba23173bb1c3200364d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Вооруженные силы Украины
Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы

Польскую и союзную авиацию, поднятую из-за активности РФ, вернули на аэродромы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИстребители F16 польских военно-воздушных сил
Истребители F16 польских военно-воздушных сил - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Истребители F16 польских военно-воздушных сил. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 мар - РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши.
Минувшей ночью командование сообщило, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за якобы "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины".
Польские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Польше утверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство
24 марта, 09:21
"Информируем, что в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины с 6.00 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Польский военный у комплекса Patriot - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Польша бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
29 декабря 2023, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала