https://ria.ru/20240329/polsha-1936651849.html

Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы

Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы - РИА Новости, 29.03.2024

Поднятая из-за "активности России" польская авиация вернулась на аэродромы

Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:58

2024-03-29T10:58

2024-03-29T14:39

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ВАРШАВА, 29 мар - РИА Новости. Польскую и союзную авиацию, поднятую в небо из-за "активности РФ" на Украине, вернули на аэродромы, сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши. Минувшей ночью командование сообщило, что самолеты Польши и союзных стран были подняты в воздух из-за якобы "интенсивной активности дальней авиации Российской Федерации, связанной с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины". "Информируем, что в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были окончены, а привлекавшиеся силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", - говорится в сообщении. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины с 6.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240324/polsha-1935421514.html

https://ria.ru/20231229/raketa-1919016169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, россия, вооруженные силы украины