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Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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07:22 29.03.2024 (обновлено: 12:15 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/polsha-1936522853.html
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине
Польскую авиацию подняли в небо из-за "активности" России на Украине, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:22
2024-03-29T12:15
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ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Польскую авиацию подняли в небо из-за "активности" России на Украине, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X."В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", — говорится в публикации.В командовании уточнили, что приняли меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши и следят за ситуацией.Ночью на Украине объявили воздушную тревогу. СМИ передавали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались объекты генерации.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240324/polsha-1935446031.html
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в мире, россия, украина, польша, вооруженные силы украины, дмитрий песков, герман галущенко, укрэнерго
В мире, Россия, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Герман Галущенко, Укрэнерго
Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине

ВС Польши: авиацию подняли в небо из-за интенсивной активности России

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Польскую авиацию подняли в небо из-за "активности" России на Украине, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.
"В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", — говорится в публикации.
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В командовании уточнили, что приняли меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши и следят за ситуацией.
Ночью на Украине объявили воздушную тревогу. СМИ передавали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались объекты генерации.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что после взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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