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Москвичам пообещали майское тепло на следующей неделе - РИА Новости, 29.03.2024
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08:23 29.03.2024 (обновлено: 08:25 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pogoda-1936525852.html
Москвичам пообещали майское тепло на следующей неделе
Москвичам пообещали майское тепло на следующей неделе - РИА Новости, 29.03.2024
Москвичам пообещали майское тепло на следующей неделе
В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года, днем воздух может прогреться до плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:23
2024-03-29T08:25
общество
евгений тишковец
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года, днем воздух может прогреться до плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года. И это не первоапрельская шутка: 1 и 2 апреля, в условиях антициклональной малооблачной погоды, по ночам уже не ниже плюс 5 - плюс 10, а днем воздух станет прогреваться до небывалых плюс 16 - плюс 21 градуса настоящего весеннего тепла", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что для этих дней дуплетом будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали плюс 17,8 и плюс 17,4, соответственно.
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общество, евгений тишковец, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали майское тепло на следующей неделе

Тишковец: в начале недели в Москве ожидается 21 градус тепла впервые за 73 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года, днем воздух может прогреться до плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года. И это не первоапрельская шутка: 1 и 2 апреля, в условиях антициклональной малооблачной погоды, по ночам уже не ниже плюс 5 - плюс 10, а днем воздух станет прогреваться до небывалых плюс 16 - плюс 21 градуса настоящего весеннего тепла", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что для этих дней дуплетом будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали плюс 17,8 и плюс 17,4, соответственно.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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