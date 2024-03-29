https://ria.ru/20240329/pogoda-1936525852.html

Москвичам пообещали майское тепло на следующей неделе

Москвичам пообещали майское тепло на следующей неделе - РИА Новости, 29.03.2024

Москвичам пообещали майское тепло на следующей неделе

В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года, днем воздух может прогреться до плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:23

2024-03-29T08:23

2024-03-29T08:25

общество

евгений тишковец

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года, днем воздух может прогреться до плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года. И это не первоапрельская шутка: 1 и 2 апреля, в условиях антициклональной малооблачной погоды, по ночам уже не ниже плюс 5 - плюс 10, а днем воздух станет прогреваться до небывалых плюс 16 - плюс 21 градуса настоящего весеннего тепла", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что для этих дней дуплетом будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали плюс 17,8 и плюс 17,4, соответственно.

https://ria.ru/20240328/avtomobili-1936288819.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, евгений тишковец, москва, погода, центр "фобос"