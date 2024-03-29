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Красноярские производители молока получили поддержку от государства - РИА Новости, 29.03.2024
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08:00 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/podderzhka-1936524451.html
Красноярские производители молока получили поддержку от государства
Красноярские производители молока получили поддержку от государства - РИА Новости, 29.03.2024
Красноярские производители молока получили поддержку от государства
Хозяйства и фермеры Красноярского края получили 329,5 миллиона рублей государственной поддержки на производство молока, сообщает министерство сельского... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:00
2024-03-29T08:00
экономика
красноярский край
ужурский район
минусинский район
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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Хозяйства и фермеры Красноярского края получили 329,5 миллиона рублей государственной поддержки на производство молока, сообщает министерство сельского хозяйства региона. "В крае 62 предприятиям и фермерам возместили часть затрат на производство молока. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделили 329,5 млн рублей. Господдержка предусмотрена хозяйствам, в том числе самозанятым владельцам личных подворий, подтвердившим затраты на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, запчастей на технику, оплату труда работников и другие цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что задача такой госпомощи - стимулировать рост производства молока. Глава краевого минсельхоза Илья Васильев сообщил, что сельхозорганизации могут также рассчитывать на краевые субсидии на содержание животных, включая молочный крупный рогатый скот. Отбор по направлению планируется в мае. "Повышение эффективности и конкурентоспособности молочного животноводства - в числе региональных приоритетов. В прошлом году в крае произвели 620 тыс тонн молока - плюс 1,5% к уровню 2022 года. Краевые сельхозорганизации за год получили в среднем от коровы более 7 тыс килограммов молока - больше, чем годом ранее", - сказано в релизе. В начале года в Ужурском районе ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс на 800 голов. В Минусинском районе до конца года планируют реализовать инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 2658 дойных коров.
https://ria.ru/20240329/krasnoyarsk-1936523067.html
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экономика, красноярский край, ужурский район, минусинский район, россия
Экономика, Красноярский край, Ужурский район, Минусинский район, Россия
Красноярские производители молока получили поддержку от государства

Минсельхоз: красноярские производители молока получили 329,5 млн рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива молока
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива молока. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Хозяйства и фермеры Красноярского края получили 329,5 миллиона рублей государственной поддержки на производство молока, сообщает министерство сельского хозяйства региона.
"В крае 62 предприятиям и фермерам возместили часть затрат на производство молока. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделили 329,5 млн рублей. Господдержка предусмотрена хозяйствам, в том числе самозанятым владельцам личных подворий, подтвердившим затраты на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, запчастей на технику, оплату труда работников и другие цели", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что задача такой госпомощи - стимулировать рост производства молока. Глава краевого минсельхоза Илья Васильев сообщил, что сельхозорганизации могут также рассчитывать на краевые субсидии на содержание животных, включая молочный крупный рогатый скот. Отбор по направлению планируется в мае.
"Повышение эффективности и конкурентоспособности молочного животноводства - в числе региональных приоритетов. В прошлом году в крае произвели 620 тыс тонн молока - плюс 1,5% к уровню 2022 года. Краевые сельхозорганизации за год получили в среднем от коровы более 7 тыс килограммов молока - больше, чем годом ранее", - сказано в релизе.
В начале года в Ужурском районе ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс на 800 голов. В Минусинском районе до конца года планируют реализовать инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 2658 дойных коров.
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