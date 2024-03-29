https://ria.ru/20240329/podderzhka-1936524451.html

Красноярские производители молока получили поддержку от государства

Красноярские производители молока получили поддержку от государства - РИА Новости, 29.03.2024

Красноярские производители молока получили поддержку от государства

Хозяйства и фермеры Красноярского края получили 329,5 миллиона рублей государственной поддержки на производство молока, сообщает министерство сельского... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:00

2024-03-29T08:00

2024-03-29T08:00

экономика

красноярский край

ужурский район

минусинский район

россия

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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Хозяйства и фермеры Красноярского края получили 329,5 миллиона рублей государственной поддержки на производство молока, сообщает министерство сельского хозяйства региона. "В крае 62 предприятиям и фермерам возместили часть затрат на производство молока. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделили 329,5 млн рублей. Господдержка предусмотрена хозяйствам, в том числе самозанятым владельцам личных подворий, подтвердившим затраты на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, запчастей на технику, оплату труда работников и другие цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что задача такой госпомощи - стимулировать рост производства молока. Глава краевого минсельхоза Илья Васильев сообщил, что сельхозорганизации могут также рассчитывать на краевые субсидии на содержание животных, включая молочный крупный рогатый скот. Отбор по направлению планируется в мае. "Повышение эффективности и конкурентоспособности молочного животноводства - в числе региональных приоритетов. В прошлом году в крае произвели 620 тыс тонн молока - плюс 1,5% к уровню 2022 года. Краевые сельхозорганизации за год получили в среднем от коровы более 7 тыс килограммов молока - больше, чем годом ранее", - сказано в релизе. В начале года в Ужурском районе ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс на 800 голов. В Минусинском районе до конца года планируют реализовать инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 2658 дойных коров.

https://ria.ru/20240329/krasnoyarsk-1936523067.html

https://ria.ru/20240124/les-1923176505.html

красноярский край

ужурский район

минусинский район

россия

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экономика, красноярский край, ужурский район, минусинский район, россия