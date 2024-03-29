https://ria.ru/20240329/pobeditel-1936704921.html

"Ингосстрах" стал победителем в рейтинге страховых компаний Сравни

"Ингосстрах" стал победителем в рейтинге страховых компаний Сравни - РИА Новости, 29.03.2024

"Ингосстрах" стал победителем в рейтинге страховых компаний Сравни

СПАО "Ингосстрах" заняло первое место среди страховых компаний в номинации "Всегда на связи" рейтинга компаний, предоставленных на сайте российского... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:30

2024-03-29T17:30

2024-03-29T17:30

ингосстрах

сравни.ру

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. СПАО "Ингосстрах" заняло первое место среди страховых компаний в номинации "Всегда на связи" рейтинга компаний, предоставленных на сайте российского интернет-сервиса подбора финансовых и страховых услуг Сравни.ру (18+), сообщает пресс-служба страховщика.Рейтинг рассчитывается на основе количества и качества отзывов, а также числа успешно решенных проблем пользователей. "Ингосстрах", традиционно принимая участие в конкурсе, стал победителем в одной из категорий рейтинга.Компания заняла первое место в номинации "Всегда на связи". В этой категории отмечаются компании с наибольшей долей решенных проблем на сайте компании Сравни. Это заслуженная победа – сотрудники "Ингосстраха" постоянно следят за отзывами, внимательно анализируют каждый из них, разбираются в проблеме и помогают клиентам. За все время нахождения компании на площадке Сравни было дано более 2,2 тысячи ответов на вопросы пользователей, говорится в сообщении."Ингосстрах" – клиентоцентричная компания, именно поэтому мы уделяем большое внимание отзывам наших застрахованных на различных площадках и маркетплейсах. Нам очень приятно, что "Ингосстрах" стал победителем рейтинга Сравни в номинации "Всегда на связи". Название номинации совпадает с нашим основным сервисным принципом: каждое обращение тщательно рассматривается, чтобы вопрос клиента был решен максимально оперативно. Спасибо всем нашим клиентам за обратную связь и будьте уверены – мы не подведем!" – отметил начальник управления качества и клиентского опыта "Ингосстраха" Константин Локшин.Реклама, СПАО "Ингосстрах", erid: 4CQwVszH9pWwoWEAtYk

https://ria.ru/20230912/medpomosch-1895878032.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ингосстрах, сравни.ру, новости компаний - экономика