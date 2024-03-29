https://ria.ru/20240329/peterburg-1936634760.html

Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский

Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский - РИА Новости, 29.03.2024

Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский

Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.

2024-03-29T12:00

2024-03-29T12:00

2024-03-29T13:54

как это по-русски

подкаст

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936634278_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4f83ae6059cc05b1a203b4c43357d218.jpg

Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов. audio/mpeg

Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов. audio/mpeg

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Дарья ЮрченкоЗвукорежиссер: Андрей Темнов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио