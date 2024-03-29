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Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский - РИА Новости, 29.03.2024
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.
2024-03-29T12:00
2024-03-29T12:00
2024-03-29T13:54
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Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.
audio/mpeg
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.
audio/mpeg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.