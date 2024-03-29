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Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский - РИА Новости, 29.03.2024
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12:00 29.03.2024 (обновлено: 13:54 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/peterburg-1936634760.html
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский - РИА Новости, 29.03.2024
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.
2024-03-29T12:00
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как это по-русски
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Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.
audio/mpeg
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.
audio/mpeg
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский

Как это по-русски
Фриштик, пухто и гопники. Петербургский русский
12:00
Читать ria.ru в
Почему парадные "не прижились" в нынешней столице, чем московские хулиганы отличаются от петербургских мазуриков и где искать загадочный "фриштик". Разбираемся с языковыми особенностями двух городов.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Дарья Юрченко
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
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