https://ria.ru/20240329/peremirie-1936668174.html

Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже

Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже - РИА Новости, 29.03.2024

Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже

РФ и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине во время Олимпиады, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:32

2024-03-29T15:32

2024-03-29T15:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. РФ и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине во время Олимпиады, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". "Очень странно слышать разговоры об олимпийском перемирии, когда вообще диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет", - сказал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж предложит прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр в стране.

https://ria.ru/20240327/diplomaty-1936144041.html

россия

франция

украина

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Кирилл Волков

в мире, россия, франция, алексей мешков, украина