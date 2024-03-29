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Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже
Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже - РИА Новости, 29.03.2024
Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже
РФ и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине во время Олимпиады, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:32
2024-03-29T15:32
2024-03-29T15:32
специальная военная операция на украине
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франция
алексей мешков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. РФ и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине во время Олимпиады, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". "Очень странно слышать разговоры об олимпийском перемирии, когда вообще диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет", - сказал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж предложит прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр в стране.
https://ria.ru/20240327/diplomaty-1936144041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, алексей мешков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Алексей Мешков, Украина
Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже
Посол Мешков: Москва и Париж не ведут диалога о перемирии на Украине на время ОИ