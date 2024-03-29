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Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/peremirie-1936668174.html
Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже
Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже - РИА Новости, 29.03.2024
Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже
РФ и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине во время Олимпиады, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:32
2024-03-29T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
алексей мешков
украина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. РФ и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине во время Олимпиады, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24". "Очень странно слышать разговоры об олимпийском перемирии, когда вообще диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет", - сказал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж предложит прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр в стране.
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в мире, россия, франция, алексей мешков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Алексей Мешков, Украина
Россия не ведет переговоров об олимпийском перемирии, заявил посол в Париже

Посол Мешков: Москва и Париж не ведут диалога о перемирии на Украине на время ОИ

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. РФ и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине во время Олимпиады, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
"Очень странно слышать разговоры об олимпийском перемирии, когда вообще диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет", - сказал он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж предложит прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр в стране.
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ
27 марта, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияАлексей МешковУкраина
 
 
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