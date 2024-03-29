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Путин поручил Лаврову доложить об отношениях России с ближайшими партнерами - РИА Новости, 29.03.2024
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13:33 29.03.2024 (обновлено: 13:45 29.03.2024)
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Путин поручил Лаврову доложить об отношениях России с ближайшими партнерами
Путин поручил Лаврову доложить об отношениях России с ближайшими партнерами - РИА Новости, 29.03.2024
Путин поручил Лаврову доложить об отношениях России с ближайшими партнерами
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить отношения России с ближайшими партнерами, попросил главу МИД РФ Сергея... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:33
2024-03-29T13:45
политика
россия
сергей лавров
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить отношения России с ближайшими партнерами, попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова представить доклад по этому вопросу.Он отметил, что наибольшее значение для России имеют отношения с ближайшими партнерами, друзьями и соседями. Российская сторона исходит из того, что эти контакты должны строиться на основе учета взаимных интересов, добавил президент."Предлагаю сегодня рассмотреть одно из этих направлений. Оно для нас представляется весьма важным, является традиционным. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сейчас об этом и доложит", - сказал Путин в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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политика, россия, сергей лавров, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин поручил Лаврову доложить об отношениях России с ближайшими партнерами

Путин предложил Совбезу обсудить отношения России с ближайшими партнерами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить отношения России с ближайшими партнерами, попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова представить доклад по этому вопросу.
Он отметил, что наибольшее значение для России имеют отношения с ближайшими партнерами, друзьями и соседями. Российская сторона исходит из того, что эти контакты должны строиться на основе учета взаимных интересов, добавил президент.
"Предлагаю сегодня рассмотреть одно из этих направлений. Оно для нас представляется весьма важным, является традиционным. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сейчас об этом и доложит", - сказал Путин в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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ПолитикаРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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