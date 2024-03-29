https://ria.ru/20240329/papayya-1936603929.html

В Москве созрел урожай папайи

В Москве созрел урожай папайи - РИА Новости, 29.03.2024

В Москве созрел урожай папайи

Урожай папайи созрел в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе "Аптекарского огорода". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:30

2024-03-29T12:30

2024-03-29T13:48

общество

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Урожай папайи созрел в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе "Аптекарского огорода". "Урожай папайи созрел в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" — посетители могут увидеть плоды в Пальмовой оранжерее. Всего в коллекции "Аптекарского огорода" представлено 5 экземпляров папайи, или дынного дерева", - говорится в сообщении. Отмечается, что папайя — небольшое дерево высотой до 10 метров. Зрелый плод папайи — мягкий и имеет оттенок от желтого до янтарного. "Черные семечки в папайе тоже можно есть — они очень острые и пряные, так что их можно перемолоть и использовать вместо черного перца. Сотрудники "Аптекарского огорода" обожают дегустировать сезонный урожай", - говорится в сообщении. Уточняется, что следует проявлять осторожность при сборе плодов, так как папайя выпускает сок-латекс, способный вызывать у многих людей раздражение кожи, а также аллергические реакции. Плоды папайи и её листья также содержат алкалоид карпаин, обладающий глистогонным действием, который в больших дозах может быть опасен.

https://ria.ru/20240303/tsvety-1930849975.html

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