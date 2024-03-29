https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html
В Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай
В Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай - РИА Новости, 29.03.2024
В Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай
Панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, в 4 года уедет в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:19
2024-03-29T06:19
2024-03-29T06:19
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, в 4 года уедет в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу", - рассказали в пресс-службе. В столичном зоопарке добавили, что, возможно, уже в Китае ей будут искать "жениха". Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая". Там она понемногу знакомится с новым пространством. Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени его работы. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, его кормления проходят в 9.00, 14.00 и около 16.30-17.00, то график активности Катюши пока предсказать нельзя.
https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html
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общество, китай, россия, москва, панда катюша, московский зоопарк, сергей собянин
Общество, Китай, Россия, Москва, Панда Катюша, Московский зоопарк, Сергей Собянин
В Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай
Московский зоопарк: панда Катюша уедет в Китай в 4 года, ей будут искать жениха
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, в 4 года уедет в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу", - рассказали в пресс-службе.
В столичном зоопарке добавили, что, возможно, уже в Китае ей будут искать "жениха".
Первый в истории России
детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
Мэр Москвы Сергей Собянин
7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая". Там она понемногу знакомится с новым пространством.
Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени его работы. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, его кормления проходят в 9.00, 14.00 и около 16.30-17.00, то график активности Катюши пока предсказать нельзя.