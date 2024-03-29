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Панда Катюша весит уже 18 килограммов - РИА Новости, 29.03.2024
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Хорошие новости
 
06:16 29.03.2024 (обновлено: 10:08 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/panda-1936520000.html
Панда Катюша весит уже 18 килограммов
Панда Катюша весит уже 18 килограммов - РИА Новости, 29.03.2024
Панда Катюша весит уже 18 килограммов
Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже 18 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:16
2024-03-29T10:08
хорошие новости
общество
россия
москва
панда катюша
московский зоопарк
светлана акулова
сергей собянин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже 18 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Она весит уже 18 килограммов", - рассказали в пресс-службе. Как ранее сообщала директор столичного зоопарка Светлана Акулова, в 6,5 месяцев вес Катюши был 16,5 килограмма, а рост - 100 сантиметров. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая". Там она понемногу знакомится с новым пространством. Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени его работы. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, его кормления проходят в 9.00, 14.00 и около 16.30-17.00, то график активности Катюши пока предсказать нельзя.
https://ria.ru/20240322/zoopark-1934851019.html
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общество, россия, москва, панда катюша, московский зоопарк, светлана акулова, сергей собянин
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Панда Катюша, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Сергей Собянин
Панда Катюша весит уже 18 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 18 килограммов

© Фото : Московский зоопарк/TelegramПанда Катюша из Московского зоопарка
Панда Катюша из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Панда Катюша из Московского зоопарка
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже 18 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"Она весит уже 18 килограммов", - рассказали в пресс-службе.
Как ранее сообщала директор столичного зоопарка Светлана Акулова, в 6,5 месяцев вес Катюши был 16,5 килограмма, а рост - 100 сантиметров.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая". Там она понемногу знакомится с новым пространством.
Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени его работы. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, его кормления проходят в 9.00, 14.00 и около 16.30-17.00, то график активности Катюши пока предсказать нельзя.
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