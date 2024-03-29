https://ria.ru/20240329/panda-1936520000.html
Панда Катюша весит уже 18 килограммов
Панда Катюша весит уже 18 килограммов - РИА Новости, 29.03.2024
Панда Катюша весит уже 18 килограммов
Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже 18 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:16
2024-03-29T06:16
2024-03-29T10:08
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже 18 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Она весит уже 18 килограммов", - рассказали в пресс-службе. Как ранее сообщала директор столичного зоопарка Светлана Акулова, в 6,5 месяцев вес Катюши был 16,5 килограмма, а рост - 100 сантиметров. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая". Там она понемногу знакомится с новым пространством. Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени его работы. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, его кормления проходят в 9.00, 14.00 и около 16.30-17.00, то график активности Катюши пока предсказать нельзя.
https://ria.ru/20240322/zoopark-1934851019.html
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Панда Катюша весит уже 18 килограммов
Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 18 килограммов