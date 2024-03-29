https://ria.ru/20240329/pamyat-1936524225.html
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы - РИА Новости, 29.03.2024
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы в память тех, кто погиб в теракте, произошедшем неделю назад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:55
2024-03-29T07:55
2024-03-29T07:56
теракт в "крокус сити холле"
россия
брянская область
украина
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус сити холл
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы в память тех, кто погиб в теракте, произошедшем неделю назад, передает корреспондент РИА Новости. Люди возлагают цветы на месте трагедии с раннего утра. К мемориалу приходят по одиночке, парами или целыми семьями, вместе с друзьями или родными. Мемориал возле "Крокус Сити Холла" тянется на несколько десятков метров. Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240329/kontsert-1936509983.html
https://ria.ru/20240327/krokus-1936104187.html
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россия, брянская область, украина, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, общество, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Брянская область, Украина, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус Сити Холл, Общество, Московская область (Подмосковье)
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы
К мемориалу возле "Крокуса" продолжают нести цветы спустя неделю после теракта
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы в память тех, кто погиб в теракте, произошедшем неделю назад, передает корреспондент РИА Новости.
Люди возлагают цветы на месте трагедии с раннего утра. К мемориалу приходят по одиночке, парами или целыми семьями, вместе с друзьями или родными.
Мемориал возле "Крокус Сити Холла" тянется на несколько десятков метров. Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).