Рейтинг@Mail.ru
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:55 29.03.2024 (обновлено: 07:56 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pamyat-1936524225.html
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы - РИА Новости, 29.03.2024
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы в память тех, кто погиб в теракте, произошедшем неделю назад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:55
2024-03-29T07:56
теракт в "крокус сити холле"
россия
брянская область
украина
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус сити холл
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935962052_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_69ddde660a00159d12b2220ad41cc301.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы в память тех, кто погиб в теракте, произошедшем неделю назад, передает корреспондент РИА Новости. Люди возлагают цветы на месте трагедии с раннего утра. К мемориалу приходят по одиночке, парами или целыми семьями, вместе с друзьями или родными. Мемориал возле "Крокус Сити Холла" тянется на несколько десятков метров. Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240329/kontsert-1936509983.html
https://ria.ru/20240327/krokus-1936104187.html
россия
брянская область
украина
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935962052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123b92b0c29bccec4bdd4c50e65008e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, украина, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, общество, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Брянская область, Украина, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус Сити Холл, Общество, Московская область (Подмосковье)
К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы

К мемориалу возле "Крокуса" продолжают нести цветы спустя неделю после теракта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина возлагает цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Женщина возлагает цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина возлагает цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы в память тех, кто погиб в теракте, произошедшем неделю назад, передает корреспондент РИА Новости.
Люди возлагают цветы на месте трагедии с раннего утра. К мемориалу приходят по одиночке, парами или целыми семьями, вместе с друзьями или родными.
Мемориал возле "Крокус Сити Холла" тянется на несколько десятков метров. Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Бумажные фигурки установленные людьми в рамках акции Журавли в память о жертвах теракта у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли"
01:43
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Гардеробные номерки из Крокуса у мемориала на месте трагедии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Гардеробные номерки появились на мемориале у "Крокус Сити Холла"
27 марта, 10:36
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБрянская областьУкраинаВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крокус Сити ХоллОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала