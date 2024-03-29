https://ria.ru/20240329/pamyat-1936524225.html

К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы

К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы - РИА Новости, 29.03.2024

К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы

К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы в память тех, кто погиб в теракте, произошедшем неделю назад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:55

2024-03-29T07:55

2024-03-29T07:56

теракт в "крокус сити холле"

россия

брянская область

украина

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. К мемориалу возле "Крокус Сити Холла" продолжают нести цветы в память тех, кто погиб в теракте, произошедшем неделю назад, передает корреспондент РИА Новости. Люди возлагают цветы на месте трагедии с раннего утра. К мемориалу приходят по одиночке, парами или целыми семьями, вместе с друзьями или родными. Мемориал возле "Крокус Сити Холла" тянется на несколько десятков метров. Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240329/kontsert-1936509983.html

https://ria.ru/20240327/krokus-1936104187.html

россия

брянская область

украина

московская область (подмосковье)

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россия, брянская область, украина, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, общество, московская область (подмосковье)