https://ria.ru/20240329/osk-1936529865.html

ОСК изучит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО

ОСК изучит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО - РИА Новости, 29.03.2024

ОСК изучит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:03

2024-03-29T09:03

2024-03-29T09:03

экономика

космос - риа наука

россия

дальний восток

виктор евтухов

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

втб (банк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779506748_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_d037ced99dee88174a015f20487a8c6c.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Построить новую верфь сегодня может только ОСК. Они рассматривают две точки: первая - Дальний Восток, как поручил президент РФ, а другая точка - в Северо-Западном регионе", - рассказал Евтухов, отвечая на вопрос о новой верфи для строительства гражданских судов. "Будущая верфь будет отличаться от крупного и суперсовременного судостроительного комплекса "Звезда", так как у новой верфи будет принципиально иной концепт. Рассматривается создание вертикально интегрированной судостроительной компании с подразделениями, которые занимаются не только строительством судов и металлообработкой, но и машиностроением, приборостроением, чтобы как можно больше компетенций собрать на одной площадке и минимизировать зависимость от внешних поставщиков", - пояснил замминистра. В ноябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал о возможном строительстве двух верфей: на Дальнем Востоке и в Ленобласти. В середине марта президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости определиться с местами строительства новых верфей, отметив, что в приоритете - Дальний Восток. Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.

https://ria.ru/20240118/suda-1922067071.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, космос - риа наука, россия, дальний восток, виктор евтухов, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, втб (банк), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)