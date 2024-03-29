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Пробьют оборону НАТО. На Западе забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936658596.html
Пробьют оборону НАТО. На Западе забили тревогу из-за российского оружия
Пробьют оборону НАТО. На Западе забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 29.03.2024
Пробьют оборону НАТО. На Западе забили тревогу из-за российского оружия
ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" способен пробить оборону НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:01
2024-03-29T15:01
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" способен пробить оборону НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские применили против Киева гиперзвуковые ракеты "Циркон". &lt;…&gt; Страны НАТО понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия и способны проникать сквозь их оборону, чтобы наносить удары по целям в глубине Румынии и Польши уже сейчас", — отметил он.По мнению эксперта, никто всерьез не воспринимает заявления киевского режима о том, что украинцы якобы способны успешно перехватывать эти ракеты. Он также добавил, что ни альянс, ни ВСУ не обладают такими возможностями, которые бы позволили отслеживать запуск "Циркона".В начале марта президент России Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы задействовали новейший ударный комплекс морского базирования в боевых условиях.Ракета "Циркон" производится в реутовском НПО машиностроения. Она имеет дальность в тысячу километров и может развивать скорость в девять Махов.
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киев, румыния, польша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Румыния, Польша, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Пробьют оборону НАТО. На Западе забили тревогу из-за российского оружия

Меркурис: российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" способны пробить оборону НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" способен пробить оборону НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Русские применили против Киева гиперзвуковые ракеты "Циркон". <…> Страны НАТО понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия и способны проникать сквозь их оборону, чтобы наносить удары по целям в глубине Румынии и Польши уже сейчас", — отметил он.
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По мнению эксперта, никто всерьез не воспринимает заявления киевского режима о том, что украинцы якобы способны успешно перехватывать эти ракеты. Он также добавил, что ни альянс, ни ВСУ не обладают такими возможностями, которые бы позволили отслеживать запуск "Циркона".
В начале марта президент России Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы задействовали новейший ударный комплекс морского базирования в боевых условиях.
Ракета "Циркон" производится в реутовском НПО машиностроения. Она имеет дальность в тысячу километров и может развивать скорость в девять Махов.
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