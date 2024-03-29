https://ria.ru/20240329/opros-1936756724.html

Опрос: 17 процентов греков сочли приоритетом продолжение помощи Украине

Опрос: 17 процентов греков сочли приоритетом продолжение помощи Украине - РИА Новости, 29.03.2024

Опрос: 17 процентов греков сочли приоритетом продолжение помощи Украине

Только 17% греков считают приоритетом продолжение помощи Украине, ниже уровень поддержки только в Венгрии, свидетельствуют данные опроса компании IPSOS для... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T22:18

2024-03-29T22:18

2024-03-29T22:23

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АФИНЫ, 29 мар - РИА Новости. Только 17% греков считают приоритетом продолжение помощи Украине, ниже уровень поддержки только в Венгрии, свидетельствуют данные опроса компании IPSOS для Euronews. "В целом избиратели в ЕС довольно неохотно занимают чёткую позицию. Первый в своём роде опрос, в котором приняли участие почти 26 тысяч респондентов из 18 стран ЕС, показывает, что 36% европейцев хотят, чтобы помощь Украине стала приоритетом следующего Европейского парламента. 36% считают его важным, но не приоритетным, а для 27% респондентов это второстепенный вопрос", - сообщает Euronews. Однако мнения о помощи Украине сильно различаются от страны к стране. Респонденты из северных стран-членов ЕС являются самыми решительными сторонниками, призывающими следующий Европейский парламент более активно поддерживать Украину. Напротив, Греция и Венгрия занимают самые низкие позиции в списке, за ними следуют Румыния и Словакия, говорится в сообщении. "Лишь 17% греков и 12% венгров считают, что помощь Украине должна стать приоритетом ЕС на следующий срок", – отмечает Euronews. В Греции 37% считают поддержку важной, но не приоритетной, а 45% - второстепенным вопросом. В Германии, Польше и Чехии, чьи правительства являются одними из крупнейших доноров военной помощи Украине, респонденты, похоже, чувствуют некоторую усталость от помощи, причем показатели очень близки к средним показателям по ЕС, говорится в сообщении. Паспорт опроса Euronews не приводит. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

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в мире, украина, россия, венгрия, евросоюз, нато