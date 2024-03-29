https://ria.ru/20240329/opasnost-1936749549.html

В Грайвороне Белгородской области отменили ракетную опасность

В Грайвороне Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 29.03.2024

В Грайвороне Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на территории города Грайворон, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T21:01

2024-03-29T21:01

2024-03-29T21:04

специальная военная операция на украине

происшествия

грайворон

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории города Грайворон, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 20.25 мск. Жителей Грайворона просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 20 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Грайворон. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

грайворон

белгородская область

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происшествия, грайворон, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)