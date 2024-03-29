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В Грайвороне Белгородской области отменили ракетную опасность
В Грайвороне Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 29.03.2024
В Грайвороне Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории города Грайворон, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:01
2024-03-29T21:01
2024-03-29T21:04
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории города Грайворон, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 20.25 мск. Жителей Грайворона просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 20 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Грайворон. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
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происшествия, грайворон, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Грайвороне Белгородской области отменили ракетную опасность
МЧС: в городе Грайворон Белгородской области отменили ракетную опасность