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Обучение для белгородских детей начнется в Петербурге с новой четверти - РИА Новости, 29.03.2024
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17:45 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obuchenie-1936711369.html
Обучение для белгородских детей начнется в Петербурге с новой четверти
Обучение для белгородских детей начнется в Петербурге с новой четверти - РИА Новости, 29.03.2024
Обучение для белгородских детей начнется в Петербурге с новой четверти
В Санкт-Петербург прибыли 735 детей и 61 сопровождающий из Белгорода и приграничных районов Белгородской области, они начнут школьное обучение со следующей... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:45
2024-03-29T17:45
санкт-петербург
белгородская область
александр беглов
вячеслав гладков
белгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербург прибыли 735 детей и 61 сопровождающий из Белгорода и приграничных районов Белгородской области, они начнут школьное обучение со следующей четверти, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. С просьбой принять школьников к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Большую группу школьников из Белгорода и приграничных районов Белгородской области в пятницу встречали на Ладожском вокзале. Для их размещения подготовлены загородные базы, общежития и гостиницы государственных учреждений в разных района Петербурга. "Очень важно, чтобы у ребят не было перерывов в учебе, чтобы они не отставали от программы. Поэтому мы в кратчайшие сроки обеспечили для них не только размещение, но и обучение. Уже со следующей четверти они приступят к занятиям", - отметил Беглов. Для детей в Петербурге организовали полноценное обучение в общеобразовательных учреждениях. Также ребята смогут заниматься дополнительным образованием в кружках и секциях на базе районов и школ. Активное участие в организации дополнительного образования и досуга школьников наряду с другими учреждениями города окажет Санкт-Петербургский педагогический университет имени А.И.Герцена. На площадках вуза созданы все условия для занятий. Более 120 учителей-студентов университета могут преподавать в сформированных классах. Педагогический университет берет на себя организацию занятий, встреч, секций, работу с научным обществом. Для школьников планируется ряд образовательных программ (в том числе финансовая грамотность). Школьники смогут углубленно заниматься физикой, химией, биологией, гуманитарными предметами, творческой деятельностью. Кроме того, вуз планирует организовать городской лагерь для прибывших детей. В Северной столице дети из Белгородской области будут обеспечены полноценным пятиразовым питанием и медицинским обслуживанием. Для них организуют культурную и экскурсионную программы. Шефство над ними возьмет региональное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Сегодня 113 волонтеров движения встречали гостей на Ладожском вокзале. Волонтеры готовы подключиться к сопровождению ребят и оказывать всю необходимую помощь во время их пребывания в Петербурге и в дальнейшем.
https://ria.ru/20240322/deti-1934861848.html
https://ria.ru/20240329/deti-1936663170.html
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санкт-петербург, белгородская область, александр беглов, вячеслав гладков, белгород
Санкт-Петербург, Белгородская область, Александр Беглов, Вячеслав Гладков, Белгород

Обучение для белгородских детей начнется в Петербурге с новой четверти

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкУчащиеся в одном из классов общеобразовательной школы
Учащиеся в одном из классов общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Учащиеся в одном из классов общеобразовательной школы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербург прибыли 735 детей и 61 сопровождающий из Белгорода и приграничных районов Белгородской области, они начнут школьное обучение со следующей четверти, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
С просьбой принять школьников к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Большую группу школьников из Белгорода и приграничных районов Белгородской области в пятницу встречали на Ладожском вокзале. Для их размещения подготовлены загородные базы, общежития и гостиницы государственных учреждений в разных района Петербурга.
"Очень важно, чтобы у ребят не было перерывов в учебе, чтобы они не отставали от программы. Поэтому мы в кратчайшие сроки обеспечили для них не только размещение, но и обучение. Уже со следующей четверти они приступят к занятиям", - отметил Беглов.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Петербург примет 800 детей из Белгородской области
22 марта, 10:23
Для детей в Петербурге организовали полноценное обучение в общеобразовательных учреждениях. Также ребята смогут заниматься дополнительным образованием в кружках и секциях на базе районов и школ.
Активное участие в организации дополнительного образования и досуга школьников наряду с другими учреждениями города окажет Санкт-Петербургский педагогический университет имени А.И.Герцена. На площадках вуза созданы все условия для занятий. Более 120 учителей-студентов университета могут преподавать в сформированных классах. Педагогический университет берет на себя организацию занятий, встреч, секций, работу с научным обществом. Для школьников планируется ряд образовательных программ (в том числе финансовая грамотность). Школьники смогут углубленно заниматься физикой, химией, биологией, гуманитарными предметами, творческой деятельностью. Кроме того, вуз планирует организовать городской лагерь для прибывших детей.
В Северной столице дети из Белгородской области будут обеспечены полноценным пятиразовым питанием и медицинским обслуживанием. Для них организуют культурную и экскурсионную программы.
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Петербург прибыли около 750 детей из Белгородской области
15:19
Шефство над ними возьмет региональное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Сегодня 113 волонтеров движения встречали гостей на Ладожском вокзале. Волонтеры готовы подключиться к сопровождению ребят и оказывать всю необходимую помощь во время их пребывания в Петербурге и в дальнейшем.
 
Санкт-ПетербургБелгородская областьАлександр БегловВячеслав ГладковБелгород
 
 
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