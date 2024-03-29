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Украинские войска атаковали село в Белгородской области более 70 раз - РИА Новости, 29.03.2024
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18:10 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936717412.html
Украинские войска атаковали село в Белгородской области более 70 раз
Украинские войска атаковали село в Белгородской области более 70 раз - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские войска атаковали село в Белгородской области более 70 раз
Более 70 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали из артиллерии и гранатомета село Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:10
2024-03-29T18:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Более 70 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали из артиллерии и гранатомета село Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 28 марта по 6 муниципалитетам области было выпущено 84 снаряда и совершено 14 атак с помощью беспилотников, включая сброс двух взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском и Краснояружском районах были найдены и обезврежены взрывоопасные предметы. В результате сброса боеприпаса с дрона пострадал мужчина, он госпитализирован. За отчетные сутки повреждения были обнаружены в 29 многоквартирных домах, 9 домовладениях, на 9 объектах и 53 автомобилях. "В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадавших нет… В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских и 6 минометных снарядов, а также 58 гранатометных выстрелов. В селе Таврово противник атаковал с помощью двух БПЛА, в селе Щетиновка - с помощью трех дронов-камикадзе, в селах Журавлевка и Нехотеевка - с помощью двух дронов-камикадзе, по одному в каждом селе", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, в селах Головчино, Мокрая Орловка, Глотово и Заречье-Первое. В Старооскольском городском округе обнаружены и изъяты обломки дрона, добавил Гладков. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. В селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Есть пострадавший – мужчина... В селе Белянка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селу Шамино выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – 4 минометных снаряда. Также Терезовка подверглась атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе", - сообщил глава региона. ⠀ Согласно информации губернатора, в Яковлевском округе атаке украинского беспилотника самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали село в Белгородской области более 70 раз

Гладков: ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородской области более 70 раз

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Более 70 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали из артиллерии и гранатомета село Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 28 марта по 6 муниципалитетам области было выпущено 84 снаряда и совершено 14 атак с помощью беспилотников, включая сброс двух взрывных устройств с дронов. Кроме того, в Корочанском и Краснояружском районах были найдены и обезврежены взрывоопасные предметы. В результате сброса боеприпаса с дрона пострадал мужчина, он госпитализирован. За отчетные сутки повреждения были обнаружены в 29 многоквартирных домах, 9 домовладениях, на 9 объектах и 53 автомобилях.
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"В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадавших нет… В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских и 6 минометных снарядов, а также 58 гранатометных выстрелов. В селе Таврово противник атаковал с помощью двух БПЛА, в селе Щетиновка - с помощью трех дронов-камикадзе, в селах Журавлевка и Нехотеевка - с помощью двух дронов-камикадзе, по одному в каждом селе", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, в селах Головчино, Мокрая Орловка, Глотово и Заречье-Первое. В Старооскольском городском округе обнаружены и изъяты обломки дрона, добавил Гладков.
"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. В селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Есть пострадавший – мужчина... В селе Белянка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селу Шамино выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – 4 минометных снаряда. Также Терезовка подверглась атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе", - сообщил глава региона. ⠀
Согласно информации губернатора, в Яковлевском округе атаке украинского беспилотника самолетного типа подвергся инфраструктурный объект в районе поселка Томаровка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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