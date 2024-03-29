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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936707743.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:36
2024-03-29T17:36
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12:00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 13:40 до 17:00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Петровский район Донецка

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12:00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, с 13:40 до 17:00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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