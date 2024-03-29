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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:36
2024-03-29T17:36
2024-03-29T17:36
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12:00 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 13:40 до 17:00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Петровский район Донецка