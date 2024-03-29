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ВСУ с особой злобой нанесли удар по Каховке, заявил Сальдо
ВСУ с особой злобой нанесли удар по Каховке, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.03.2024
ВСУ с особой злобой нанесли удар по Каховке, заявил Сальдо
Украинские войска с особой злобой нанесли удар по жилым кварталам города Каховка в Херсонской области, один человек пропал без вести, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:17
2024-03-29T17:17
2024-03-29T17:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска с особой злобой нанесли удар по жилым кварталам города Каховка в Херсонской области, один человек пропал без вести, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Сегодня киевские боевики обстреливали жилые кварталы Каховки с особой злобой, несколько частных домов получили повреждения. После обстрелов один мужчина пропал без вести, возможно, он пострадал", - написал он. По его словам, соседи сообщили, что мужчина мог находиться по другим адресам, но там его не нашли. "Сведения о мужчине передали в дежурную часть полиции. Искренне надеюсь, что с ним всё в порядке. В отличие от фашистов, мы ценим жизнь каждого человека", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо
ВСУ с особой злобой нанесли удар по Каховке, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ обстреляли жилые кварталы Каховки, один человек пропал без вести