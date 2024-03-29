https://ria.ru/20240329/obstrel-1936658378.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.03.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с утра выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:01

2024-03-29T15:01

2024-03-29T15:01

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска с утра выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населённый пункт Дзержинск – населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает Telegram-канал ведомства. Как добавляет представительство ДНР, в 12:40 украинские войска выпустили по Никитскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13:30 ещё три снаряда калибром 155 миллиметров были выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - на севере. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там госпереворота, Киевский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боёв между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого же калибра.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, стирол, происшествия