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При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936649897.html
При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод
При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод - РИА Новости, 29.03.2024
При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод
Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два частных дома и газопровод, также было прямое попадание снаряда в гараж, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:30
2024-03-29T14:30
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два частных дома и газопровод, также было прямое попадание снаряда в гараж, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения. Также осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, пробит газопровод", - написал Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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шебекино
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод

Гладков: при обстреле Шебекино получили повреждения два дома и газопровод

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два частных дома и газопровод, также было прямое попадание снаряда в гараж, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения. Также осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, пробит газопровод", - написал Гладков в Telegram-канале.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Как отметил губернатор, оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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