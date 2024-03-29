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При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод
При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод - РИА Новости, 29.03.2024
При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод
Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два частных дома и газопровод, также было прямое попадание снаряда в гараж, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:30
2024-03-29T14:30
2024-03-29T14:30
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два частных дома и газопровод, также было прямое попадание снаряда в гараж, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения. Также осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, пробит газопровод", - написал Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод
Гладков: при обстреле Шебекино получили повреждения два дома и газопровод