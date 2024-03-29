https://ria.ru/20240329/obstrel-1936649897.html

При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод

При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод - РИА Новости, 29.03.2024

При обстреле Шебекино получили повреждения два частных дома и газопровод

Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два частных дома и газопровод, также было прямое попадание снаряда в гараж, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:30

2024-03-29T14:30

2024-03-29T14:30

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два частных дома и газопровод, также было прямое попадание снаряда в гараж, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения. Также осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, пробит газопровод", - написал Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия