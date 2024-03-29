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Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 29.03.2024
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки
За день украинская армия нанесла по левобережью Днепра Херсонской области 38 артиллерийских ударов, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:56
2024-03-29T10:56
2024-03-29T10:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 29 мар - РИА Новости. За день украинская армия нанесла по левобережью Днепра Херсонской области 38 артиллерийских ударов, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 13 ударов", - сообщил источник. Всего обстреляны восемь населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Правые Солонцы, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли почти 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области за сутки