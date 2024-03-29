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Госдеп отверг предположения об уходе Нуланд с поста из-за Украины - РИА Новости, 29.03.2024
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01:03 29.03.2024 (обновлено: 10:03 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/nuland-1936507906.html
Госдеп отверг предположения об уходе Нуланд с поста из-за Украины
Госдеп отверг предположения об уходе Нуланд с поста из-за Украины - РИА Новости, 29.03.2024
Госдеп отверг предположения об уходе Нуланд с поста из-за Украины
Госдепартамент отверг предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США по политическим вопросам якобы связан с возможностью... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:03
2024-03-29T10:03
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владимир зеленский
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Госдепартамент отверг предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США по политическим вопросам якобы связан с возможностью проведения расследования ее работы на Украине в период с 2014 по 2022 год. "Это совершенно не соответствует действительности", - заявил официальный представитель американского дипведомства Мэттью Миллер, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос. Ранее шеф госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет пост замгоссекретаря по политическим вопросам уже в ближайшие недели. Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Сама Нуланд рассказывала позднее, что раздавала в центре Киева сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и противостоявшим им бойцам спецподразделения "Беркут". Позднее она признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами Нуланд практикует до сих пор: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Джо Байдене. Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии.
https://ria.ru/20240316/nuland-1933409722.html
https://ria.ru/20240305/nuland-1931268776.html
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в мире, сша, украина, виктория нуланд, энтони блинкен, владимир зеленский, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
Госдеп отверг предположения об уходе Нуланд с поста из-за Украины

Госдеп: уход Нуланд с поста не связан с расследованием ее работы на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Госдепартамент отверг предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США по политическим вопросам якобы связан с возможностью проведения расследования ее работы на Украине в период с 2014 по 2022 год.
"Это совершенно не соответствует действительности", - заявил официальный представитель американского дипведомства Мэттью Миллер, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.
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Ранее шеф госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет пост замгоссекретаря по политическим вопросам уже в ближайшие недели.
Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Сама Нуланд рассказывала позднее, что раздавала в центре Киева сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и противостоявшим им бойцам спецподразделения "Беркут". Позднее она признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами Нуланд практикует до сих пор: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Джо Байдене.
Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии.
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В миреСШАУкраинаВиктория НуландЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийГосударственный департамент СШАВооруженные силы Украины
 
 
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