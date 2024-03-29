https://ria.ru/20240329/npz-1936664399.html

Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ

Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ - РИА Новости, 29.03.2024

Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ

Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:23

2024-03-29T15:23

2024-03-29T15:23

специальная военная операция на украине

экономика

россия

александр новак

лукойл

нижегородская область

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Работа идет, соответствующее оборудование производится", - ответил он на вопрос журналистов, как продвигается восстановление работы Нижегородского НПЗ. Он отметил, что в ближайшее время "Лукойл" восстановит работу этого оборудования. Отвечая на вопрос, когда это произойдет, Новак заявил, что есть разные прогнозы. "Мы надеемся, что в течение одного-двух месяцев уже будет восстановлено. Имеется в виду то оборудование, которое повредилось", - добавил он, уточнив, что восстановление происходит в России.

https://ria.ru/20240203/npz-1925234313.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, лукойл, нижегородская область