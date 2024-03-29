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Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 29.03.2024
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Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ
Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ - РИА Новости, 29.03.2024
Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ
Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:23
2024-03-29T15:23
специальная военная операция на украине
экономика
россия
александр новак
лукойл
нижегородская область
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Работа идет, соответствующее оборудование производится", - ответил он на вопрос журналистов, как продвигается восстановление работы Нижегородского НПЗ. Он отметил, что в ближайшее время "Лукойл" восстановит работу этого оборудования. Отвечая на вопрос, когда это произойдет, Новак заявил, что есть разные прогнозы. "Мы надеемся, что в течение одного-двух месяцев уже будет восстановлено. Имеется в виду то оборудование, которое повредилось", - добавил он, уточнив, что восстановление происходит в России.
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экономика, россия, александр новак, лукойл, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Александр Новак, ЛУКОЙЛ, Нижегородская область
Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ

Новак: оборудование на Нижегородском НПЗ "Лукойла" восстановят за 1-2 месяца

© Фото : Глеб Никитин/TelegramОбъект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«
"Работа идет, соответствующее оборудование производится", - ответил он на вопрос журналистов, как продвигается восстановление работы Нижегородского НПЗ. Он отметил, что в ближайшее время "Лукойл" восстановит работу этого оборудования.
Отвечая на вопрос, когда это произойдет, Новак заявил, что есть разные прогнозы. "Мы надеемся, что в течение одного-двух месяцев уже будет восстановлено. Имеется в виду то оборудование, которое повредилось", - добавил он, уточнив, что восстановление происходит в России.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияАлександр НовакЛУКОЙЛНижегородская область
 
 
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