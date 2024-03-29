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Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ
Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ - РИА Новости, 29.03.2024
Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ
Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:23
2024-03-29T15:23
2024-03-29T15:23
специальная военная операция на украине
экономика
россия
александр новак
лукойл
нижегородская область
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ надеется, что поврежденное оборудование на Нижегородском НПЗ, принадлежащем "Лукойлу", восстановят в России в течение месяца-двух, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Работа идет, соответствующее оборудование производится", - ответил он на вопрос журналистов, как продвигается восстановление работы Нижегородского НПЗ. Он отметил, что в ближайшее время "Лукойл" восстановит работу этого оборудования. Отвечая на вопрос, когда это произойдет, Новак заявил, что есть разные прогнозы. "Мы надеемся, что в течение одного-двух месяцев уже будет восстановлено. Имеется в виду то оборудование, которое повредилось", - добавил он, уточнив, что восстановление происходит в России.
https://ria.ru/20240203/npz-1925234313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак, лукойл, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Александр Новак, ЛУКОЙЛ, Нижегородская область
Новак рассказал о восстановлении оборудования на Нижегородском НПЗ
Новак: оборудование на Нижегородском НПЗ "Лукойла" восстановят за 1-2 месяца