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Новак назвал основной транзитный груз на Севморпути в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2024
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14:33 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/novak-1936651007.html
Новак назвал основной транзитный груз на Севморпути в 2023 году
Новак назвал основной транзитный груз на Севморпути в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2024
Новак назвал основной транзитный груз на Севморпути в 2023 году
Нефть стала основным транзитным грузом на Северном морском пути (СМП) в прошлом году, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:33
2024-03-29T14:33
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
александр новак
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дальний восток
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нефть стала основным транзитным грузом на Северном морском пути (СМП) в прошлом году, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "В прошлом году зафиксирован рекордный грузопоток по Северному морскому пути, свыше 36 миллионов тонн", – отметил Новак на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года", которое прошло на выставке-форуме "Россия". Перевозка транзитных грузов по СМП в прошлом году также достигла рекордных за всю историю маршрута значений, 2,1 миллиона тонн, уточнил он. "Основным транзитным грузом в прошлом году стала нефть", – сказал Новак. Дальнейшие перспективы увеличения грузопотока по СМП связаны с реализацией целого ряда крупных проектов в нефтегазовой отрасли, в сфере добычи цветных металлов, а также с развитием портовой инфраструктуры, добавил вице-премьер. "Кроме того, считаю необходимым синхронизировать развитие СМП с другими программами, так как зачастую грузовая база формируется в портах, не выходящих на сам СМП. Это порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Поэтому важно их связать с Большой землей через железную дорогу", – также отметил Новак.
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выставка-форум "россия", александр новак, россия, дальний восток, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Александр Новак, Россия, Дальний Восток, Экономика
Новак назвал основной транзитный груз на Севморпути в 2023 году

Новак: нефть стала основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нефть стала основным транзитным грузом на Северном морском пути (СМП) в прошлом году, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"В прошлом году зафиксирован рекордный грузопоток по Северному морскому пути, свыше 36 миллионов тонн", – отметил Новак на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года", которое прошло на выставке-форуме "Россия".
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
Перевозка транзитных грузов по СМП в прошлом году также достигла рекордных за всю историю маршрута значений, 2,1 миллиона тонн, уточнил он. "Основным транзитным грузом в прошлом году стала нефть", – сказал Новак.
Дальнейшие перспективы увеличения грузопотока по СМП связаны с реализацией целого ряда крупных проектов в нефтегазовой отрасли, в сфере добычи цветных металлов, а также с развитием портовой инфраструктуры, добавил вице-премьер.
"Кроме того, считаю необходимым синхронизировать развитие СМП с другими программами, так как зачастую грузовая база формируется в портах, не выходящих на сам СМП. Это порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Поэтому важно их связать с Большой землей через железную дорогу", – также отметил Новак.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Новак оценил объемы сокращения добычи и экспорта российской нефти
3 марта, 18:47
 
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