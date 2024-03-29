https://ria.ru/20240329/nato-1936689057.html

Президент Литвы заявил более чем о трех тысяч военных НАТО в стране

Президент Литвы заявил более чем о трех тысяч военных НАТО в стране - РИА Новости, 29.03.2024

Президент Литвы заявил более чем о трех тысяч военных НАТО в стране

В Литве находятся более трех тысяч военных стран НАТО, заявил литовский президент Гитанас Науседа на мероприятии, посвященном 20-летней годовщине вступления... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:48

2024-03-29T16:48

2024-03-29T16:51

литва

гитанас науседа

нато

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Литве находятся более трех тысяч военных стран НАТО, заявил литовский президент Гитанас Науседа на мероприятии, посвященном 20-летней годовщине вступления Литвы в альянс. "За 20 лет мы прошли длинный путь - в Литве находится более трех тысяч солдат союзников, осуществляющих различную деятельность по сотрудничеству, безопасности и обороне, мы ежегодно проводим военные учения НАТО для тысяч солдат союзников, у нас есть общие планы обороны и возможности для защиты народов-союзников", - приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение). Он заявил, что Литвы в настоящий момент "готовится к всеобщей обороне" и при этом "безопасна как никогда". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ РФ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html

литва

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Кирилл Волков

литва, гитанас науседа, нато, в мире