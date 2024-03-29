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Муфтий наградил подростка, спасавшего людей в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Религия
 
18:19 29.03.2024 (обновлено: 18:22 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/muftiy-1936720270.html
Муфтий наградил подростка, спасавшего людей в "Крокусе"
Муфтий наградил подростка, спасавшего людей в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
Муфтий наградил подростка, спасавшего людей в "Крокусе"
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ) муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы перед торжественной проповедью и коллективной пятничной... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:19
2024-03-29T18:22
религия
равиль гайнутдин
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936620092_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_0fe029884a47ab80c461e600dfd56df7.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ) муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы перед торжественной проповедью и коллективной пятничной молитвой наградил медалью "За заслуги" 15-летнего Ислама Халилова, который во время теракта в "Крокус сити холле" вывел в безопасное место более ста человек."Мы награждаем прихожанина Московской Соборной мечети Ислама Халилова медалью "За заслуги" за спасение многих и многих людей во время нападения террористов на "Крокус сити холл". Он не убежал, не растерялся, а умело вывел в безопасное место более ста человек. Наш прихожанин – настоящий герой. Гордимся им и ставим в пример Ислама Халилова", - сказал во время награждения Гайнутдин.Председатель ДУМ РФ отметил, что нападавшие добивались дестабилизации и смуты в российском обществе. "Но их планам не суждено было сбыться. Они арестованы. Мы уверены, они получат достойное наказание", - сказал муфтий.По словам Ислама Халилова, сам он не считает себя героем. "Я делал только то, что нужно было делать. Следовал всем ранее полученным инструкциям. Подчеркну, в тот вечер было еще несколько ребят, которые были рядом со мной и помогали зрителям покинуть "Крокус". Я знаю об этих ребятах, они молодцы", - сказал Халилов.Он также сообщил, что соблюдает пост в месяц Рамадан. "Напавшие ничего общего не имеют с мусульманами. Это террористы", - заключил Халилов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240327/muftiy-1936230700.html
https://rsport.ria.ru/20240329/krokus-1936716537.html
https://radiosputnik.ru/20240329/krokus-1936710230.html
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равиль гайнутдин, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религия
Религия, Равиль Гайнутдин, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Религия
Муфтий наградил подростка, спасавшего людей в "Крокусе"

Муфтий Гайнутдин наградил Ислама Халилова, спасавшего людей в "Крокусе"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручает медаль мусульман России "За заслуги" пятнадцатилетнему Исламу Халилову. 29 марта 2024
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручает медаль мусульман России За заслуги пятнадцатилетнему Исламу Халилову. 29 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручает медаль мусульман России "За заслуги" пятнадцатилетнему Исламу Халилову. 29 марта 2024
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ) муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы перед торжественной проповедью и коллективной пятничной молитвой наградил медалью "За заслуги" 15-летнего Ислама Халилова, который во время теракта в "Крокус сити холле" вывел в безопасное место более ста человек.
"Мы награждаем прихожанина Московской Соборной мечети Ислама Халилова медалью "За заслуги" за спасение многих и многих людей во время нападения террористов на "Крокус сити холл". Он не убежал, не растерялся, а умело вывел в безопасное место более ста человек. Наш прихожанин – настоящий герой. Гордимся им и ставим в пример Ислама Халилова", - сказал во время награждения Гайнутдин.
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Председатель ДУМ РФ отметил, что нападавшие добивались дестабилизации и смуты в российском обществе. "Но их планам не суждено было сбыться. Они арестованы. Мы уверены, они получат достойное наказание", - сказал муфтий.
По словам Ислама Халилова, сам он не считает себя героем. "Я делал только то, что нужно было делать. Следовал всем ранее полученным инструкциям. Подчеркну, в тот вечер было еще несколько ребят, которые были рядом со мной и помогали зрителям покинуть "Крокус". Я знаю об этих ребятах, они молодцы", - сказал Халилов.
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Он также сообщил, что соблюдает пост в месяц Рамадан. "Напавшие ничего общего не имеют с мусульманами. Это террористы", - заключил Халилов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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РелигияРавиль ГайнутдинКрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Религия
 
 
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