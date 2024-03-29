https://ria.ru/20240329/muftiy-1936720270.html

Муфтий наградил подростка, спасавшего людей в "Крокусе"

Муфтий наградил подростка, спасавшего людей в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Муфтий наградил подростка, спасавшего людей в "Крокусе"

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ) муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы перед торжественной проповедью и коллективной пятничной... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:19

2024-03-29T18:19

2024-03-29T18:22

религия

равиль гайнутдин

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

религия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ) муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы перед торжественной проповедью и коллективной пятничной молитвой наградил медалью "За заслуги" 15-летнего Ислама Халилова, который во время теракта в "Крокус сити холле" вывел в безопасное место более ста человек."Мы награждаем прихожанина Московской Соборной мечети Ислама Халилова медалью "За заслуги" за спасение многих и многих людей во время нападения террористов на "Крокус сити холл". Он не убежал, не растерялся, а умело вывел в безопасное место более ста человек. Наш прихожанин – настоящий герой. Гордимся им и ставим в пример Ислама Халилова", - сказал во время награждения Гайнутдин.Председатель ДУМ РФ отметил, что нападавшие добивались дестабилизации и смуты в российском обществе. "Но их планам не суждено было сбыться. Они арестованы. Мы уверены, они получат достойное наказание", - сказал муфтий.По словам Ислама Халилова, сам он не считает себя героем. "Я делал только то, что нужно было делать. Следовал всем ранее полученным инструкциям. Подчеркну, в тот вечер было еще несколько ребят, которые были рядом со мной и помогали зрителям покинуть "Крокус". Я знаю об этих ребятах, они молодцы", - сказал Халилов.Он также сообщил, что соблюдает пост в месяц Рамадан. "Напавшие ничего общего не имеют с мусульманами. Это террористы", - заключил Халилов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240327/muftiy-1936230700.html

https://rsport.ria.ru/20240329/krokus-1936716537.html

https://radiosputnik.ru/20240329/krokus-1936710230.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

равиль гайнутдин, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религия