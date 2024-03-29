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В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности - РИА Новости, 29.03.2024
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20:47 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/msu-1936747709.html
В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности
В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности - РИА Новости, 29.03.2024
В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий поручил принять дополнительные меры по безопасности и антитеррористической защищённости вуза, РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:47
2024-03-29T20:47
виктор садовничий
общество
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий поручил принять дополнительные меры по безопасности и антитеррористической защищённости вуза, например, усилить дополнительной охраной контрольно-пропускные пункты для входа в здания вуза, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Личный состав дежурных смен ЧОП (ЧОО) направить на усиление дежурной смены ЧОП (ЧОО) в работающем КПП здания или сооружения МГУ", - сказано в документе. Кроме того, ректор поручил проверить работоспособность тревожных кнопок, рамок металлодетекторов, также проверить все входы в учебные корпуса на исправность антивандальных устройств, проконтролировать состояние каналов инженерно-технических коммуникаций вуза, исключив доступ посторонних лиц. В общежитиях отменяется гостевой режим для всех, кроме ближайших родственников, проход будет проводиться только через рамки металлодетектора. Со студентами и сотрудниками проведут мероприятия, посвященные вопросам бдительности и безопасности, а также действиям при совершении или угрозе совершения вооруженного нападения.
https://ria.ru/20240121/sadovnichiy-1922616355.html
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виктор садовничий, общество, мгу имени м. в. ломоносова
Виктор Садовничий, Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова
В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности

Садовничий поручил принять допмеры по антитеррористической защищённости в МГУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве
Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий поручил принять дополнительные меры по безопасности и антитеррористической защищённости вуза, например, усилить дополнительной охраной контрольно-пропускные пункты для входа в здания вуза, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Личный состав дежурных смен ЧОП (ЧОО) направить на усиление дежурной смены ЧОП (ЧОО) в работающем КПП здания или сооружения МГУ", - сказано в документе.
Кроме того, ректор поручил проверить работоспособность тревожных кнопок, рамок металлодетекторов, также проверить все входы в учебные корпуса на исправность антивандальных устройств, проконтролировать состояние каналов инженерно-технических коммуникаций вуза, исключив доступ посторонних лиц.
В общежитиях отменяется гостевой режим для всех, кроме ближайших родственников, проход будет проводиться только через рамки металлодетектора.
Со студентами и сотрудниками проведут мероприятия, посвященные вопросам бдительности и безопасности, а также действиям при совершении или угрозе совершения вооруженного нападения.
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Виктор СадовничийОбществоМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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