https://ria.ru/20240329/msu-1936747709.html

В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности

В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности - РИА Новости, 29.03.2024

В МГУ примут дополнительные меры по антитеррористической защищенности

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий поручил принять дополнительные меры по безопасности и антитеррористической защищённости вуза, РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:47

2024-03-29T20:47

2024-03-29T20:47

виктор садовничий

общество

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий поручил принять дополнительные меры по безопасности и антитеррористической защищённости вуза, например, усилить дополнительной охраной контрольно-пропускные пункты для входа в здания вуза, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Личный состав дежурных смен ЧОП (ЧОО) направить на усиление дежурной смены ЧОП (ЧОО) в работающем КПП здания или сооружения МГУ", - сказано в документе. Кроме того, ректор поручил проверить работоспособность тревожных кнопок, рамок металлодетекторов, также проверить все входы в учебные корпуса на исправность антивандальных устройств, проконтролировать состояние каналов инженерно-технических коммуникаций вуза, исключив доступ посторонних лиц. В общежитиях отменяется гостевой режим для всех, кроме ближайших родственников, проход будет проводиться только через рамки металлодетектора. Со студентами и сотрудниками проведут мероприятия, посвященные вопросам бдительности и безопасности, а также действиям при совершении или угрозе совершения вооруженного нападения.

https://ria.ru/20240121/sadovnichiy-1922616355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор садовничий, общество, мгу имени м. в. ломоносова