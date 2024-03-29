Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление моста в Балтиморе
AP: на строительство нового моста в Балтиморе уйдет 7 лет и миллиард долларов
© AP Photo / Matt RourkeГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
© AP Photo / Matt Rourke
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до миллиарда долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оценки ряда экспертов.
Как сообщает агентство, длительность восстановления, а также затраты зависят от многих факторов, начиная от дизайна и заканчивая получением всех необходимых разрешений от властей.
По словам профессора инженерных наук Университета Джона Хопкинса Бена Шефера, реализация проекта может занять от пяти до семи лет.
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"Значит, вы говорите мне, что они собираются построить целый мост за два года? Я хочу, чтобы это оказалось правдой, но думаю, что с практической точки зрения это кажется невозможным", - заявил Шефер.
При этом другой профессор Самех Бади из Университета Джорджа Вашингтона более оптимистичен в своих прогнозах и полагает, что проект может занять от 18 месяцев до двух лет. Он также добавил, что затраты могут составить от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, при этом самым дорогостоящим этапом станет проектирование, отмечает агентство.
Утром во вторник грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что погибли шесть человек, еще один пострадал.