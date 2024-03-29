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Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление моста в Балтиморе - РИА Новости, 29.03.2024
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17:12 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/most-1936696916.html
Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление моста в Балтиморе
Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление моста в Балтиморе - РИА Новости, 29.03.2024
Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление моста в Балтиморе
Строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:12
2024-03-29T17:12
в мире
балтимор
мэриленд
сша
джордж вашингтон
пит буттиджич
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до миллиарда долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оценки ряда экспертов. Как сообщает агентство, длительность восстановления, а также затраты зависят от многих факторов, начиная от дизайна и заканчивая получением всех необходимых разрешений от властей. По словам профессора инженерных наук Университета Джона Хопкинса Бена Шефера, реализация проекта может занять от пяти до семи лет. "Значит, вы говорите мне, что они собираются построить целый мост за два года? Я хочу, чтобы это оказалось правдой, но думаю, что с практической точки зрения это кажется невозможным", - заявил Шефер. При этом другой профессор Самех Бади из Университета Джорджа Вашингтона более оптимистичен в своих прогнозах и полагает, что проект может занять от 18 месяцев до двух лет. Он также добавил, что затраты могут составить от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, при этом самым дорогостоящим этапом станет проектирование, отмечает агентство. Утром во вторник грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что погибли шесть человек, еще один пострадал.
https://ria.ru/20240329/most-1936518835.html
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в мире, балтимор, мэриленд, сша, джордж вашингтон, пит буттиджич, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, США, Джордж Вашингтон, Пит Буттиджич, Обрушение моста в Балтиморе
Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление моста в Балтиморе

AP: на строительство нового моста в Балтиморе уйдет 7 лет и миллиард долларов

© AP Photo / Matt RourkeГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до миллиарда долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оценки ряда экспертов.
Как сообщает агентство, длительность восстановления, а также затраты зависят от многих факторов, начиная от дизайна и заканчивая получением всех необходимых разрешений от властей.
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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По словам профессора инженерных наук Университета Джона Хопкинса Бена Шефера, реализация проекта может занять от пяти до семи лет.
«
"Значит, вы говорите мне, что они собираются построить целый мост за два года? Я хочу, чтобы это оказалось правдой, но думаю, что с практической точки зрения это кажется невозможным", - заявил Шефер.
При этом другой профессор Самех Бади из Университета Джорджа Вашингтона более оптимистичен в своих прогнозах и полагает, что проект может занять от 18 месяцев до двух лет. Он также добавил, что затраты могут составить от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, при этом самым дорогостоящим этапом станет проектирование, отмечает агентство.
Утром во вторник грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что погибли шесть человек, еще один пострадал.
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В миреБалтиморМэрилендСШАДжордж ВашингтонПит БуттиджичОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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