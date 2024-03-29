https://ria.ru/20240329/most-1936518835.html
В США раскрыли дальнейшую судьбу рухнувшего моста
В США раскрыли дальнейшую судьбу рухнувшего моста - РИА Новости, 29.03.2024
В США раскрыли дальнейшую судьбу рухнувшего моста
Губернатор американского штата Мэриленд Вес Мур объявил о планах восстановить автомобильный мост, который рухнул при столкновении с морским судном и... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:59
2024-03-29T05:59
2024-03-29T06:00
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обрушение моста в балтиморе
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Губернатор американского штата Мэриленд Вес Мур объявил о планах восстановить автомобильный мост, который рухнул при столкновении с морским судном и заблокировал порт города Балтимора – один их крупнейших на восточном побережье США. Выступая с очередным отчетом о ходе работ, он вновь не обозначил ни сроков работ, ни суммы затрат. "Нам нужно расчистить канал и восстановить движение судов в порт, поскольку здоровье мэрилендской и национальной экономик зависит от этого", - сказал Мур, подчеркнув, что Балтимор является крупнейшим портом в стране с точки зрения перевалки автомобилей и сельскохозяйственного оборудования. "Нам нужно построить заново мост Фрэнсиса Скотта Ки... Эта работа займет не часы, не дни, не недели. Нам предстоит длинный путь. Мы осознаем это и готовимся", - добавил губернатор. Прочими приоритетными задачами он назвал обнаружение тел шести погибших и помощь всем, кого затронул кризис, включая потенциально восемь тысяч рабочих-докеров балтиморского порта. Переброшенный через морской пролив автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился во вторник после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". Губернатор обрисовал сложности предстоящих работ. "Дали" в длину примерно, как Эйфелева башня, а сверху на нем лежит мост Ки. Мы говорим о 3-4 тысячах тоннах стали, которыми нагружено судно", - сказал он.
https://ria.ru/20240326/most-1935829235.html
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в мире, балтимор, мэриленд, сша, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, США, Обрушение моста в Балтиморе
В США раскрыли дальнейшую судьбу рухнувшего моста
Губернатор Мэриленда объявил о планах восстановить рухнувший автомобильный мост
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Губернатор американского штата Мэриленд Вес Мур объявил о планах восстановить автомобильный мост, который рухнул при столкновении с морским судном и заблокировал порт города Балтимора – один их крупнейших на восточном побережье США.
Выступая с очередным отчетом о ходе работ, он вновь не обозначил ни сроков работ, ни суммы затрат.
"Нам нужно расчистить канал и восстановить движение судов в порт, поскольку здоровье мэрилендской и национальной экономик зависит от этого", - сказал Мур, подчеркнув, что Балтимор
является крупнейшим портом в стране с точки зрения перевалки автомобилей и сельскохозяйственного оборудования.
"Нам нужно построить заново мост Фрэнсиса Скотта Ки... Эта работа займет не часы, не дни, не недели. Нам предстоит длинный путь. Мы осознаем это и готовимся", - добавил губернатор.
Прочими приоритетными задачами он назвал обнаружение тел шести погибших и помощь всем, кого затронул кризис, включая потенциально восемь тысяч рабочих-докеров балтиморского порта.
Переброшенный через морской пролив автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился во вторник после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали".
Губернатор обрисовал сложности предстоящих работ. "Дали" в длину примерно, как Эйфелева башня, а сверху на нем лежит мост Ки. Мы говорим о 3-4 тысячах тоннах стали, которыми нагружено судно", - сказал он.