https://ria.ru/20240329/moskva-1936705044.html

В Москве мужчина за деньги поджег квартиру и машину, сообщил источник

В Москве мужчина за деньги поджег квартиру и машину, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2024

В Москве мужчина за деньги поджег квартиру и машину, сообщил источник

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры и автомашины за деньги на юго-западе Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:30

2024-03-29T17:30

2024-03-29T19:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры и автомашины за деньги на юго-западе Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В 22.25 четверга поступило сообщение о возгорании двери на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Марии Ульяновой", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что одновременно с этим во дворе дома загорелась припаркованная автомашина. Пожар на лестничной площадке был потушен очевидцами до прибытия спасателей. Возгорание машины удалось ликвидировать на площади два квадратных метра в 22.35. "Предварительная версия происшествия - поджог", - заключил собеседник агентства. Второй источник подтвердил РИА Новости факт двух пожаров на улице Марии Ульяновой и задержание подозреваемого. В настоящее время он находится в следственном отделе полиции. "Предварительно, поджоги осуществлены за деньги", - отметил источник, добавив, что силовики устанавливают личность заказчика.

https://ria.ru/20240325/arest-1935596196.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Горящий автомобиль на улице Марии Ульяновой в Москве В Москве на улице Марии Ульяновой мужчина в четверг вечером поджег квартиру и автомобиль. Как рассказал РИА Новости источник, подозреваемый задержан. По предварительным данным, за поджоги ему заплатили, заказчика устанавливают. 2024-03-29T17:30 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва