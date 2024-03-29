https://ria.ru/20240329/moskva-1936705044.html
В Москве мужчина за деньги поджег квартиру и машину, сообщил источник
В Москве мужчина за деньги поджег квартиру и машину, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве мужчина за деньги поджег квартиру и машину, сообщил источник
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры и автомашины за деньги на юго-западе Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:30
2024-03-29T17:30
2024-03-29T19:54
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры и автомашины за деньги на юго-западе Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В 22.25 четверга поступило сообщение о возгорании двери на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Марии Ульяновой", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что одновременно с этим во дворе дома загорелась припаркованная автомашина. Пожар на лестничной площадке был потушен очевидцами до прибытия спасателей. Возгорание машины удалось ликвидировать на площади два квадратных метра в 22.35. "Предварительная версия происшествия - поджог", - заключил собеседник агентства. Второй источник подтвердил РИА Новости факт двух пожаров на улице Марии Ульяновой и задержание подозреваемого. В настоящее время он находится в следственном отделе полиции. "Предварительно, поджоги осуществлены за деньги", - отметил источник, добавив, что силовики устанавливают личность заказчика.
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Горящий автомобиль на улице Марии Ульяновой в Москве
В Москве на улице Марии Ульяновой мужчина в четверг вечером поджег квартиру и автомобиль.
Как рассказал РИА Новости источник, подозреваемый задержан. По предварительным данным, за поджоги ему заплатили, заказчика устанавливают.
2024-03-29T17:30
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происшествия, москва
В Москве мужчина за деньги поджег квартиру и машину, сообщил источник
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры и машины
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры и автомашины за деньги на юго-западе Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В 22.25 четверга поступило сообщение о возгорании двери на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Марии Ульяновой", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что одновременно с этим во дворе дома загорелась припаркованная автомашина. Пожар на лестничной площадке был потушен очевидцами до прибытия спасателей. Возгорание машины удалось ликвидировать на площади два квадратных метра в 22.35.
"Предварительная версия происшествия - поджог", - заключил собеседник агентства.
Второй источник подтвердил РИА Новости факт двух пожаров на улице Марии Ульяновой и задержание подозреваемого. В настоящее время он находится в следственном отделе полиции. "Предварительно, поджоги осуществлены за деньги", - отметил источник, добавив, что силовики устанавливают личность заказчика.