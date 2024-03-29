https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html

Мошенники стали чаще покупать записи голосов для обмана, заявил эксперт

Мошенники стали чаще покупать записи голосов для обмана, заявил эксперт - РИА Новости, 29.03.2024

Мошенники стали чаще покупать записи голосов для обмана, заявил эксперт

Мошенники начали покупать записи голосов людей для дальнейшего обмана, сообщил директор Центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:30

2024-03-29T18:30

2024-03-29T19:24

россия

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Мошенники начали покупать записи голосов людей для дальнейшего обмана, сообщил директор Центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко на круглом столе "Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?"."Кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше. <...> Сейчас уже от 300 до пяти тысяч рублей просят записать голос какого-то человека, чтобы использовать его в дальнейшем для выманивания каких-то денежных средств", — рассказал эксперт. В последнее время участились случаи копирования или взлома аккаунтов в мессенджерах и подделки голосов для звонов потенциальным жертвам. Источниками для подделки голоса в мошеннических целях становились голосовые сообщения.Так, в январе Сбербанк сообщал, что мошенники взламывают аккаунты россиян в социальных сетях и мессенджерах, чтобы добыть их голосовые сообщения и затем использовать для обмана родных и близких.

https://ria.ru/20240315/analizy-1933080220.html

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россия, сбербанк россии, общество