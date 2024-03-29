https://ria.ru/20240329/moshennichestvo-1936526240.html
В Совфеде предложили способ борьбы с телефонным мошенничеством
В Совфеде предложили способ борьбы с телефонным мошенничеством - РИА Новости, 29.03.2024
В Совфеде предложили способ борьбы с телефонным мошенничеством
Российский сенатор Артем Шейкин предложил для борьбы с телефонным мошенничеством ограничить количество сим-карт, которые может приобрести один абонент. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:29
2024-03-29T08:29
2024-03-29T08:29
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российский сенатор Артем Шейкин предложил для борьбы с телефонным мошенничеством ограничить количество сим-карт, которые может приобрести один абонент. Шейкин написал письмо директору департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрию Туру, текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время не теряет актуальности проблема телефонного мошенничества. При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера телефонов различных сотовых операторов, находящихся в пользовании мошенников, совершающих преступления", - написал сенатор. Шейкин добавил, что это стало возможным в связи с существованием "серого" рынка нелегальных сим-карт, которые используются при совершении значительного количества преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Он обратил внимание на возможность массовой регистрации сим-карт по паспортным данным одного и того же человека. "Таким образом, представляется целесообразным ограничить количество сим-карт, которое могут получить пользователи услугами связи", - написал законодатель. Сенатор предложил разрешить физическим лицам-резидентам РФ покупать не более 50 сим-карт, физлицам-нерезидентам - не более 10. Для юридических лиц предложено установить лимит на предоставление сим-карт в количестве не более одной штуки на одного сотрудника, с возможностью приобретения дополнительных сим-карт для устройств (банковские терминалы, модемы). Шейкин добавил, что для реализации инициативы необходимо предусмотреть в законе "О связи" право для правительства РФ определять лимиты по количеству сим-карт в отношении пользователей услуг связи. "Указанные лимиты являются примерными и могут быть скорректированы после анализа эффективности путем изменения нормативно-правового акта", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20240328/tsb-1936326063.html
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили способ борьбы с телефонным мошенничеством
Шейкин предложил для борьбы с мошенничеством ограничить количество сим-карт
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российский сенатор Артем Шейкин предложил для борьбы с телефонным мошенничеством ограничить количество сим-карт, которые может приобрести один абонент.
Шейкин написал письмо директору департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрию Туру, текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время не теряет актуальности проблема телефонного мошенничества. При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера телефонов различных сотовых операторов, находящихся в пользовании мошенников, совершающих преступления", - написал сенатор.
Шейкин добавил, что это стало возможным в связи с существованием "серого" рынка нелегальных сим-карт, которые используются при совершении значительного количества преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Он обратил внимание на возможность массовой регистрации сим-карт по паспортным данным одного и того же человека.
"Таким образом, представляется целесообразным ограничить количество сим-карт, которое могут получить пользователи услугами связи", - написал законодатель.
Сенатор предложил разрешить физическим лицам-резидентам РФ
покупать не более 50 сим-карт, физлицам-нерезидентам - не более 10. Для юридических лиц предложено установить лимит на предоставление сим-карт в количестве не более одной штуки на одного сотрудника, с возможностью приобретения дополнительных сим-карт для устройств (банковские терминалы, модемы).
Шейкин добавил, что для реализации инициативы необходимо предусмотреть в законе "О связи" право для правительства РФ определять лимиты по количеству сим-карт в отношении пользователей услуг связи.
"Указанные лимиты являются примерными и могут быть скорректированы после анализа эффективности путем изменения нормативно-правового акта", - отметил парламентарий.