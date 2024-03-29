https://ria.ru/20240329/moldaviya-1936692430.html

Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 29.03.2024

Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру Кишинева, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:58

2024-03-29T16:58

2024-03-29T17:49

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру Кишинева, сообщил МИД на своем сайте.На Смоленскую площадь вызвали посла республики в Москве Лилиана Дария, которому рассказали об этом решении. Ему заявили протест из-за объявления персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Молдавии."Российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", — говорится в публикации.Дипломаты осудили и запрет на въезд в Молдавию российской делегации, которая планировала принять участие в проводимой в Кишиневе с 14 по 17 мая 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы.МИД указал Дарию, что Молдавия злоупотребляет статусом страны-хозяйки, политизирует деятельность ФАО и нарушает обязательство обеспечить участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН.

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

россия

молдавия

кишинев

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире, оон, кишинев