Рейтинг@Mail.ru
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 29.03.2024 (обновлено: 17:49 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/moldaviya-1936692430.html
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 29.03.2024
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру Кишинева, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:58
2024-03-29T17:49
россия
молдавия
в мире
оон
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149549/68/1495496830_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_29981a9a24d507e42df5d68a107f752c.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру Кишинева, сообщил МИД на своем сайте.На Смоленскую площадь вызвали посла республики в Москве Лилиана Дария, которому рассказали об этом решении. Ему заявили протест из-за объявления персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Молдавии."Российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", — говорится в публикации.Дипломаты осудили и запрет на въезд в Молдавию российской делегации, которая планировала принять участие в проводимой в Кишиневе с 14 по 17 мая 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы.МИД указал Дарию, что Молдавия злоупотребляет статусом страны-хозяйки, политизирует деятельность ФАО и нарушает обязательство обеспечить участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html
https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149549/68/1495496830_265:0:2944:2009_1920x0_80_0_0_cffc470f3035558fbbe95f9bc3746f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, в мире, оон, кишинев
Россия, Молдавия, В мире, ООН, Кишинев
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

МИД России вышлет сотрудника посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру

© Фото : АГН "Москва"Здание посольства Молдавии в Москве
Здание посольства Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : АГН "Москва"
Здание посольства Молдавии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру Кишинева, сообщил МИД на своем сайте.
На Смоленскую площадь вызвали посла республики в Москве Лилиана Дария, которому рассказали об этом решении. Ему заявили протест из-за объявления персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Молдавии.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Гагаузии объявили о переходе борьбы России и Молдавии в максимальную фазу
27 марта, 06:24
"Российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", — говорится в публикации.

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов на прошлой неделе получил уведомление, что одного из сотрудников дипмиссии объявили персоной нон грата.

Дипломаты осудили и запрет на въезд в Молдавию российской делегации, которая планировала принять участие в проводимой в Кишиневе с 14 по 17 мая 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы.
МИД указал Дарию, что Молдавия злоупотребляет статусом страны-хозяйки, политизирует деятельность ФАО и нарушает обязательство обеспечить участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Запад вслед за Украиной стремится прибрать к рукам Молдавию, заявил Лавров
4 марта, 15:10
 
РоссияМолдавияВ миреООНКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала