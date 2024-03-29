Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
МИД России вышлет сотрудника посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру
© Фото : АГН "Москва"Здание посольства Молдавии в Москве
© Фото : АГН "Москва"
Здание посольства Молдавии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии в ответ на аналогичную меру Кишинева, сообщил МИД на своем сайте.
На Смоленскую площадь вызвали посла республики в Москве Лилиана Дария, которому рассказали об этом решении. Ему заявили протест из-за объявления персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Молдавии.
"Российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", — говорится в публикации.
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов на прошлой неделе получил уведомление, что одного из сотрудников дипмиссии объявили персоной нон грата.
Дипломаты осудили и запрет на въезд в Молдавию российской делегации, которая планировала принять участие в проводимой в Кишиневе с 14 по 17 мая 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы.
МИД указал Дарию, что Молдавия злоупотребляет статусом страны-хозяйки, политизирует деятельность ФАО и нарушает обязательство обеспечить участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН.