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В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет - РИА Новости, 29.03.2024
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20:44 29.03.2024 (обновлено: 21:27 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет
В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет
В Москве завершили расследование уголовного дела преступного сообщества, занимавшегося фиктивной постановкой мигрантов на учет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:44
2024-03-29T21:27
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве завершили расследование уголовного дела преступного сообщества, занимавшегося фиктивной постановкой мигрантов на учет, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК."Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества", — заявили в ведомстве.В зависимости от роли каждого их обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями: "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Организация незаконной миграции", "Превышение должностных полномочий".По данным следствия, с 2019 по 2022 год злоумышленники выстраивали работу хостелов на территории Москвы и Подмосковья, где проводили массовую фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев, в том числе незаконно находящихся на российской территории.Уточняется, что уголовное дело против четырех соучастников преступного сообщества выделили в отдельное производство.Всех подозреваемых объявили в федеральный розыск.
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
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москва
россия
московская область (подмосковье)
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)

В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве завершили расследование уголовного дела преступного сообщества, занимавшегося фиктивной постановкой мигрантов на учет, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК.
"Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества", — заявили в ведомстве.
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В зависимости от роли каждого их обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями: "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Организация незаконной миграции", "Превышение должностных полномочий".
По данным следствия, с 2019 по 2022 год злоумышленники выстраивали работу хостелов на территории Москвы и Подмосковья, где проводили массовую фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев, в том числе незаконно находящихся на российской территории.
Уточняется, что уголовное дело против четырех соучастников преступного сообщества выделили в отдельное производство.
Всех подозреваемых объявили в федеральный розыск.
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