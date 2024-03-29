https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет

В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет - РИА Новости, 29.03.2024

В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет

В Москве завершили расследование уголовного дела преступного сообщества, занимавшегося фиктивной постановкой мигрантов на учет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:44

2024-03-29T20:44

2024-03-29T21:27

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве завершили расследование уголовного дела преступного сообщества, занимавшегося фиктивной постановкой мигрантов на учет, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК."Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества", — заявили в ведомстве.В зависимости от роли каждого их обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями: "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Организация незаконной миграции", "Превышение должностных полномочий".По данным следствия, с 2019 по 2022 год злоумышленники выстраивали работу хостелов на территории Москвы и Подмосковья, где проводили массовую фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев, в том числе незаконно находящихся на российской территории.Уточняется, что уголовное дело против четырех соучастников преступного сообщества выделили в отдельное производство.Всех подозреваемых объявили в федеральный розыск.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, московская область (подмосковье)