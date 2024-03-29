https://ria.ru/20240329/migranty-1936521884.html

В Приамурье планируют запретить работу мигрантов в сфере перевозок

В Приамурье планируют запретить работу мигрантов в сфере перевозок - РИА Новости, 29.03.2024

В Приамурье планируют запретить работу мигрантов в сфере перевозок

Запрет на использование трудовых мигрантов в сфере перевозок в Амурской области планируют ввести власти региона в 2025 году, также решено сократить их... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:06

2024-03-29T07:06

2024-03-29T07:06

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Запрет на использование трудовых мигрантов в сфере перевозок в Амурской области планируют ввести власти региона в 2025 году, также решено сократить их количество в отрасли потребительского рынка, сообщает правительство Приамурья. Решение принято по итогам совещания, которое провел губернатор Василий Орлов. "Сейчас в регионе действует запрет на использование иностранной рабочей силы в сферах сельского хозяйства и золотодобычи. В будущем году аналогичный запрет планируется ввести в сфере перевозок, а также сократить количество трудовых мигрантов в сфере потребительского рынка", - говорится в сообщении. По словам губернатора, есть отрасли, где пока не обойтись без иностранной рабочей силы, в частности - сфера строительства. По мнению Орлова, нужно стимулировать постепенно избавляться от этой зависимости. "У нас есть положительный опыт такой работы в сфере сельского хозяйства, которое уже несколько лет благополучно обходится без мигрантов и показывает отличные результаты. Считаю, что у предприятий, работающих в критических для области отраслях экономики, должна быть прямая связь с учебными заведениями региона. Помимо привлечения мигрантов организации должны готовить молодых специалистов по тем специальностям, которые им необходимы", - сказал Орлов. По данным управления занятости населения Приамурья, почти 70% вакансий в регионе приходится на крупные стройки на территории области – Амурский газохимический комплекс, газоперерабатывающий завод и космодром "Восточный". Оставшиеся приходятся на сферы строительства, перевозок, потребительского рынка, а также государственного управления. Самые дефицитные специальности, по данным минстроя, каменщики, бетонщики, арматурщики, маляры и плотники. Их закрывают с помощью иностранной рабочей силы. При этом местные работодатели слабо заинтересованы в привлечении выпускников учебных заведений Приамурья по этим специальностям. По итогам совещания решено подписывать с работодателями, желающими привлекать трудовых мигрантов, соглашения, обязывающие их заключать договоры целевого обучения с организациями профессионального образования и готовить себе местных специалистов. Кроме того, в текущем году в Приамурье увеличат количество рейдов по выявлению нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923145954.html

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

https://ria.ru/20231103/priamure-1907089218.html

амурская область

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амурская область, василий орлов (губернатор)