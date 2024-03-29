https://ria.ru/20240329/memorial-1936574998.html

Рядом с мемориалом у "Крокуса" начали монтировать площадку для панихиды

Рядом с мемориалом у "Крокуса" начали монтировать площадку для панихиды - РИА Новости, 29.03.2024

Рядом с мемориалом у "Крокуса" начали монтировать площадку для панихиды

Рядом с мемориалом у "Крокус сити холла" начали монтировать площадку для проведения большой панихиды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:07

2024-03-29T11:07

2024-03-29T11:07

теракт в "крокус сити холле"

россия

брянская область

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

общество

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КРАСНОГОРСК, 29 мар — РИА Новости. Рядом с мемориалом у "Крокус сити холла" начали монтировать площадку для проведения большой панихиды, передает корреспондент РИА Новости. Монтажники приехали к зданию около 9.30 по московскому времени, через полчаса они приступили к работе. Как объяснил волонтер корреспонденту агентства, здесь пройдет большая панихида по погибшим в результате теракта. Время проведения и другие детали мероприятия пока неизвестны. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/zapiska-1936262605.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

россия

брянская область

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, брянская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, общество