Рядом с мемориалом у "Крокуса" начали монтировать площадку для панихиды
Площадку для большой панихиды начали монтировать рядом с мемориалом у "Крокуса"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Стихийный мемориал у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
КРАСНОГОРСК, 29 мар — РИА Новости. Рядом с мемориалом у "Крокус сити холла" начали монтировать площадку для проведения большой панихиды, передает корреспондент РИА Новости.
Монтажники приехали к зданию около 9.30 по московскому времени, через полчаса они приступили к работе. Как объяснил волонтер корреспонденту агентства, здесь пройдет большая панихида по погибшим в результате теракта. Время проведения и другие детали мероприятия пока неизвестны.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.