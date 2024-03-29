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В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов - РИА Новости, 29.03.2024
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09:53 29.03.2024 (обновлено: 09:55 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/meduza-1936542210.html
В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов
В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов - РИА Новости, 29.03.2024
В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов
Специалисты Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке впервые добились размножения одной из самых крупных медуз в мире — цианеи волосистой,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:53
2024-03-29T09:55
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Специалисты Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке впервые добились размножения одной из самых крупных медуз в мире — цианеи волосистой, сообщает пресс-служба океанариума. "Биологам Приморского океанариума впервые удалось добиться размножения цианеи волосистой Cyanea capillata", - говорится в сообщении. Диаметр купола этой медузы в природе достигает двух метров, а длина щупалец — 30 метров. Как сообщает пресс-служба, в среднем медузы живут от нескольких месяцев до года. Поэтому экспозиции нуждаются в постоянном обновлении, для чего в Приморском океанариуме проводят программу размножения медуз. В научно-образовательном комплексе океанариума специалисты смоделировали для цианеи среду обитания, близкую к естественной, подбирая оптимальную температуру и солёность воды, чтобы медузы начали размножаться. Процесс у них происходит в соответствии с природными биоритмами. С повышением температуры воды и началом таяния льдов вода становится менее солёной, что создаёт благоприятные условия для созревания полипов. Молодые особи сцифоидных медуз называются эфира. Они похожи на снежинку, которая постепенно растёт и превращается в маленькую медузу. В Приморском океанариуме уже несколько лет размножаются три вида медуз: аурелия голубая, котилориза бугорчатая и кассиопея андромеда.
https://ria.ru/20231023/meduzy-1904753375.html
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русский (остров), владивосток, приморский океанариум, общество, приморский край
Хорошие новости, Русский (остров), Владивосток, Приморский океанариум, Общество, Приморский край
В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов

Биологи Приморского океанариума впервые добились размножения цианеи волосистой

© Фото : Приморский океанариум Размножение медузы цианеи волосистой в Приморском океанариуме
Размножение медузы цианеи волосистой в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Приморский океанариум
Размножение медузы цианеи волосистой в Приморском океанариуме
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Специалисты Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке впервые добились размножения одной из самых крупных медуз в мире — цианеи волосистой, сообщает пресс-служба океанариума.
"Биологам Приморского океанариума впервые удалось добиться размножения цианеи волосистой Cyanea capillata", - говорится в сообщении.
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Диаметр купола этой медузы в природе достигает двух метров, а длина щупалец — 30 метров.
Как сообщает пресс-служба, в среднем медузы живут от нескольких месяцев до года. Поэтому экспозиции нуждаются в постоянном обновлении, для чего в Приморском океанариуме проводят программу размножения медуз.
В научно-образовательном комплексе океанариума специалисты смоделировали для цианеи среду обитания, близкую к естественной, подбирая оптимальную температуру и солёность воды, чтобы медузы начали размножаться. Процесс у них происходит в соответствии с природными биоритмами. С повышением температуры воды и началом таяния льдов вода становится менее солёной, что создаёт благоприятные условия для созревания полипов.
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В Приморском океанариуме уже несколько лет размножаются три вида медуз: аурелия голубая, котилориза бугорчатая и кассиопея андромеда.
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