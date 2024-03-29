https://ria.ru/20240329/meduza-1936542210.html

В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов

В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов - РИА Новости, 29.03.2024

В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов

Специалисты Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке впервые добились размножения одной из самых крупных медуз в мире — цианеи волосистой,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:53

2024-03-29T09:53

2024-03-29T09:55

хорошие новости

русский (остров)

владивосток

приморский океанариум

общество

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936542420_0:172:1801:1185_1920x0_80_0_0_6e78c30f37878b4e4b5722c270848220.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Специалисты Приморского океанариума на острове Русском во Владивостоке впервые добились размножения одной из самых крупных медуз в мире — цианеи волосистой, сообщает пресс-служба океанариума. "Биологам Приморского океанариума впервые удалось добиться размножения цианеи волосистой Cyanea capillata", - говорится в сообщении. Диаметр купола этой медузы в природе достигает двух метров, а длина щупалец — 30 метров. Как сообщает пресс-служба, в среднем медузы живут от нескольких месяцев до года. Поэтому экспозиции нуждаются в постоянном обновлении, для чего в Приморском океанариуме проводят программу размножения медуз. В научно-образовательном комплексе океанариума специалисты смоделировали для цианеи среду обитания, близкую к естественной, подбирая оптимальную температуру и солёность воды, чтобы медузы начали размножаться. Процесс у них происходит в соответствии с природными биоритмами. С повышением температуры воды и началом таяния льдов вода становится менее солёной, что создаёт благоприятные условия для созревания полипов. Молодые особи сцифоидных медуз называются эфира. Они похожи на снежинку, которая постепенно растёт и превращается в маленькую медузу. В Приморском океанариуме уже несколько лет размножаются три вида медуз: аурелия голубая, котилориза бугорчатая и кассиопея андромеда.

https://ria.ru/20231023/meduzy-1904753375.html

https://ria.ru/20240201/pingvinyata-1924727550.html

https://ria.ru/20230414/ryby-1865226969.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русский (остров), владивосток, приморский океанариум, общество, приморский край