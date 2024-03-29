Рейтинг@Mail.ru
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/mavzoley-1936590627.html
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве - РИА Новости, 29.03.2024
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве
Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина на Красной площади, могилу Сталина и Московский... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:54
2024-03-29T11:54
россия
москва
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936586262_0:0:671:377_1920x0_80_0_0_d01923cf4b03fb08cdb515a4db56a9f2.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина на Красной площади, могилу Сталина и Московский Кремль с экскурсией, передает корреспондент РИА Новости. Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. В ходе посещения мавзолея члены делегации поклонились Ленину, затем посетили могилы советских лидеров, расположенные у кремлевской стены. Особое внимание северокорейцев привлекла могила Иосифа Сталина. На территории Кремля члены делегации осмотрели Царь-пушку, Царь-колокол, посетили Оружейную палату и прогулялись по территории Кремля. Ранее северокорейская делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Делегацию КНДР сопровождал глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.
https://ria.ru/20240314/kndr-1933042067.html
россия
москва
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936586262_0:0:498:373_1920x0_80_0_0_9d572af3bb8ce47d1dd734b5da686e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Москва, В мире, КНДР (Северная Корея)
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве

Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина на Красной площади

© РИА НовостиДелегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо во время посещения мавзолея Ленина
Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо во время посещения мавзолея Ленина
© РИА Новости
Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо во время посещения мавзолея Ленина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина на Красной площади, могилу Сталина и Московский Кремль с экскурсией, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания.
В ходе посещения мавзолея члены делегации поклонились Ленину, затем посетили могилы советских лидеров, расположенные у кремлевской стены. Особое внимание северокорейцев привлекла могила Иосифа Сталина.
На территории Кремля члены делегации осмотрели Царь-пушку, Царь-колокол, посетили Оружейную палату и прогулялись по территории Кремля.
Ранее северокорейская делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
Делегацию КНДР сопровождал глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
МИД России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с КНДР
14 марта, 19:16
 
РоссияМоскваВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала