https://ria.ru/20240329/mavzoley-1936590627.html

Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве

Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве - РИА Новости, 29.03.2024

Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве

Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина на Красной площади, могилу Сталина и Московский... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:54

2024-03-29T11:54

2024-03-29T11:54

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москва

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кндр (северная корея)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина на Красной площади, могилу Сталина и Московский Кремль с экскурсией, передает корреспондент РИА Новости. Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. В ходе посещения мавзолея члены делегации поклонились Ленину, затем посетили могилы советских лидеров, расположенные у кремлевской стены. Особое внимание северокорейцев привлекла могила Иосифа Сталина. На территории Кремля члены делегации осмотрели Царь-пушку, Царь-колокол, посетили Оружейную палату и прогулялись по территории Кремля. Ранее северокорейская делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Делегацию КНДР сопровождал глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

https://ria.ru/20240314/kndr-1933042067.html

россия

москва

кндр (северная корея)

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россия, москва, в мире, кндр (северная корея)