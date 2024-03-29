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Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве - РИА Новости, 29.03.2024
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве
Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина на Красной площади, могилу Сталина и Московский... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:54
2024-03-29T11:54
2024-03-29T11:54
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина на Красной площади, могилу Сталина и Московский Кремль с экскурсией, передает корреспондент РИА Новости. Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. В ходе посещения мавзолея члены делегации поклонились Ленину, затем посетили могилы советских лидеров, расположенные у кремлевской стены. Особое внимание северокорейцев привлекла могила Иосифа Сталина. На территории Кремля члены делегации осмотрели Царь-пушку, Царь-колокол, посетили Оружейную палату и прогулялись по территории Кремля. Ранее северокорейская делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Делегацию КНДР сопровождал глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.
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россия, москва, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Москва, В мире, КНДР (Северная Корея)
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина в Москве
Делегация КНДР посетила Мавзолей Ленина на Красной площади
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо посетила Мавзолей Ленина на Красной площади, могилу Сталина и Московский Кремль с экскурсией, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация КНДР прибыла в Москву
27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ
в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания.
В ходе посещения мавзолея члены делегации поклонились Ленину, затем посетили могилы советских лидеров, расположенные у кремлевской стены. Особое внимание северокорейцев привлекла могила Иосифа Сталина.
На территории Кремля члены делегации осмотрели Царь-пушку, Царь-колокол, посетили Оружейную палату и прогулялись по территории Кремля.
Ранее северокорейская делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
Делегацию КНДР сопровождал глава Минприроды
РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов
.