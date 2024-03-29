https://ria.ru/20240329/makfa-1936583835.html

"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры

"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры - РИА Новости, 29.03.2024

"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры

Компания "Макфа" отказалась комментировать иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства активы предприятия и связанных с ним фирм,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:36

2024-03-29T11:36

2024-03-29T11:36

россия

челябинская область

генеральная прокуратура рф

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Компания "Макфа" отказалась комментировать иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства активы предприятия и связанных с ним фирм, стоимость которых оценивается в 46 миллиардов рублей. Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, замгенпрокурора России в интересах РФ подал иск к АО "Макфа", АО "Смак" и ряду других с требованием обратить в доход государства акции компаний концерна. Всего в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат ГД Вадим Белоусов, которые объявлены в розыск по делу о взятках. Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля. Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Компания "Макфа" не комментирует и не планирует давать комментарии по ситуации", - сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного общества. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран мира.

https://ria.ru/20240116/rolf-1921528436.html

https://ria.ru/20240226/aktsii-1929516703.html

россия

челябинская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, челябинская область, генеральная прокуратура рф, экономика